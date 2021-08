Nadačný fond Hartmann prerozdelil v prvej grantovej výzve 6180 eur. 22 žiadateľom uhradí náklady na rekvalifikačný kurz opatrovania

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.8.2021 (Webnoviny.sk) -Slovenská populácia starne a v zariadeniach sociálnych služieb chýba približne 25% kvalifikovaného personálu. Slovensko už dnes stráda niekoľko stoviek pracovných miest v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré budú v budúcnosti stále viac a viac preferované."Vďaka medicínskemu pokroku sa aj na Slovensku predlžuje dĺžka života človeka, avšak na strane druhej, podobne ako v iných vyspelých krajinách, aj u nás populácia starne. Už dnes máme vážny problém s nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v zariadeniach sociálnych služieb a tento fakt bol hlavnou motiváciou našej spoločnosti k založeniu Nadačného fondu Hartmann. Prvoradým cieľom fondu je podporovať ľudí, ktorí chcú zmeniť svoju profesiu a chcú sa stať opatrovateľmi na Slovensku," hovorí Ľubica Bezeli z Nadačného fondu Hartmann.Prvá grantová výzva bola určená pre tých, ktorí nie sú vedení na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, ale majú silnú motiváciu zmeniť svoju doterajšiu profesiu. Pokiaľ im ich sociálna a ekonomická situácia nedovoľuje uhradiť si rekvalifikačný kurz, žiadatelia mohli požiadať Nadačný fond Hartmann v prvej grantovej výzve o refundáciou týchto nákladov.Žiadosti posudzovali odborníci na sociálnu problematiku a prihliadali na niekoľko dôležitých kritérií, najmä na motivačný faktor žiadateľa. Pridanou hodnotou bola aj Zmluva o budúcej pracovnej zmluve, ktorou žiadatelia vedeli deklarovať reálny záujem pracovať po skončení rekvalifikácie v niektorom zo zariadení sociálnych služieb na Slovensku."Pre nás ako hodnotiteľov žiadostí bolo kľúčové to, aby v konečnom dôsledku boli podporení tí žiadatelia, ktorí si túto profesiu vybrali z vlastného presvedčenia. Vidia zmysel v tejto práci, majú obrovskú mieru empatie s chorými a starými ľuďmi. Sme radi, že podporíme 22 žiadateľov, ktorí prejavili úprimný záujem o túto profesiu, ale bez finančnej podpory zo strany Nadačného fondu, nemohli rekvalifikáciu absolvovať," hovorí Lýdia Brichtová o občianskeho združenia SocioFórum, o.z. a členka Výboru Nadačného fondu Hartmann."Dlhodobo sa stretávame s problémom nedostatku kvalifikovaného personálu pre zariadenia sociálnych služieb. Na strane druhej tí, ktorí by aj mali záujem o túto prácu, nemajú potrebnú kvalifikáciu a ich finančná situácia im neumožňuje investovať vlastné zdroje do rekvalifikácie. Z tohto pohľadu vítame iniciatívu Nadačného fondu Hartmann. Veríme, že minimálne finančná bariéra súvisiaca s nákladmi na rekvalifikáciu bude odstránená, čo umožní viac motivovať potenciálnych záujemcov o prácu v zariadeniach sociálnych služieb," hovorí Anna Ghannamová, prezidentka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR.Nadačný fond Hartmann okrem tejto grantovej výzvy realizuje dlhodobú osvetovú kampaň ĎAKUJEME, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na dôležitosť práce opatrovateľov, vzdať im vďaku a spoločenské uznanie v ich práci. "Opatrovatelia na Slovensku si zaslúžia našu pozornosť, podporu a pomoc. Ďakujeme je to najmenej čo môžeme pre nich urobiť. Sme presvedčení, že táto profesia a ľudia ktorí ju vykonávajú si zaslúžia celospoločenské uznanie," uzatvára Eva Šaradinová zo spoločnosti Hartmann.Informačný servis