Nadal aj Halepová na Australian Open pokračujú, z hry von je už aj Šarapovová (video)

21.1.2020 (Webnoviny.sk) - Španielsky tenista a úradujúca svetová jednotka Rafael Nadal úspešne začal svoju cestu za jubilejným 20. grandslamovým titulom. V prvom kole tohtoročného Australian Open podľa očakávaní zdolal Huga Delliena z Bolívie 6:2, 6:3, 6:0. Pozitívne hodnotil najmä koncovku zápasu, v ktorej súperovi udelil nepopulárneho "kanára"."Bol to pre mňa solídny štart. Myslím si, že tretí set bol skvelý a hral som na veľmi vysokej úrovni. V prvých dvoch setoch som bol trochu opatrný a snažil som a hrať bez veľkého počtu chýb. Za priaznivého skóre som už hral tak, ako si myslím, že by som mohol dosiahnuť pozitívny výsledok na turnaji," cituje slová Rafaela Nadala oficiálny web ATP.Rumunka Simona Halepová počas svojej kariéry už štyrikrát skončila v Melbourne Parku v prvom kole, no tentoraz prekvapenie nedopustila.Američanku Jennifer Bradyovú zdolala 7:6 (5), 6:1 a nadviazala na minuloročné víťazstvo zo vzájomného duelu v kanadskom Toronte. Svetová trojka síce zahrala viac nevynútených chýb ako víťazných úderov (23-20), ale na kurte sa zdržala necelých 100 minút."Vedela som, že to bude ťažký zápas. Pár mesiacov dozadu sme hrali proti sebe a skončilo to 7:6 v treťom sete. Pripravila som sa na ňu čo najlepšie a som šťastná, že som postúpila do druhého kola. V druhom sete som našla lepší rytmus, donútila som súperku viac sa pohybovať a celkovo som bola silnejšia. Je to veľmi pekné hrať znovu v Austrálii," povedala 28-ročná Halepová.Okrem Rumunky postúpili v dvoch setoch aj ďalšie hráčky, ktoré patria do užšieho okruhu favoritiek. Ukrajina Elina Svitolinová zdolala Britku Katie Boulterovú 6:4, 7:5 a svetová dvojka Karolína Plíšková v atraktívnom súboji prvého kola prešla cez Francúzku Kristinu Mladenovicovú 6:1, 7:5. Na turnaji končí víťazka AO z roku 2008 Maria Šarapovová, nad jej sily bola Chorvátka Donna Vekičová."Som veľmi šťastná, že som vyhrala. Myslím si, že to, čo sme s trénerom robili počas tréningov sa dnes ukázalo aj na kurte. Samozrejme, necítila som sa ako keby som hrala proti hráčke s voľnou kartou - Maria je skvelá hráčka a šampiónka. Veľmi som si užila hrať v aréne Roda Lavera, pretože rada hrám na veľkom štadióne," uviedla pre web WTA Vekičová, ktorá Rusku zdolala 6:3, 6:4.