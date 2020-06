Nadal nemá chuť obhajovať titul z US Open, prísne zdravotné protokoly kritizuje aj Djokovič

V areáli iba jedna osoba z tímu

Tvrdý odpor hráčov

7.6.2020 (Webnoviny.sk) - Prísne zdravotné protokoly v súvislosti s pandémiou koronavírusu, ktoré chystajú zaviesť počas tohtoročného US Open v New Yorku, sú terčom kritiky dvoch najlepších tenistov na svete. Srb Novak Djokovič ich považuje za extrémne, Španiel Rafael Nadal zasa tvrdí, že momentálne ani nemá chuť obhajovať svoj titul z vlaňajška.Pôvodne posledný grandslamový turnaj sezóny by sa mal uskutočniť v dňoch 31.8. - 13.9., ale za mimoriadne prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení. Po US Open by mal tento rok ešte nasledovať Roland Garros v Paríži."Nebudeme mať prístup do Manhattanu a budeme musieť prespávať v hoteloch pri letisku. Rovnako nás budú testovať dva či trikrát do týždňa," pripomenul Novak Djokovič, prezident Hráčskej rady na okruhu ATP. Zverencovi slovenského trénera Mariána Vajdu sa rovnako nepáči, že do areálu USTA Billie Jean King National Tennis Center si nebude môcť priniesť viacerých členov svojho podporného tímu."Vziať si so sebou len jednu osobu je reálne nemožné. Minimálne potrebujem mať každý deň pri sebe trénera, kondičného trénera a fyzioterapeuta," zamyslel sa 33-ročný Belehradčan v rozhovore pre Prva TV v rodnom Srbsku. Jeho vyjadrenia prevzal aj britský portál BBC. "Tie pravidlá sú naozaj extrémne nastavené. Bavil som sa telefonicky s lídrami svetového tenisu aj o tom, či sa už bude koncom augusta hrať. Najmä sme rozoberali situáciu s US Open, ale presné termíny nepadli," doplnil trojnásobný šampión z Flushing Meadows.Nadšený nie je ani Rafael Nadal. Štvornásobný miestny víťaz už viackrát zopakoval svoj názor, že pokiaľ nebudú zdravotná situácia a verejné cestovanie uvoľnené úplne pre každého, nemá význam organizovať veľké turnaje s množstvom obmedzení. Momentálne platí striktný zákaz podujatí na hlavných tenisových okruhoch do konca júla, finálne rozhodnutie o spustení US Open či jeho definitívnej stopke pre tento rok sa očakáva do niekoľkých týždňov.USTA sa snaží získať vládne garancie na podporu zorganizovať US Open takpovediac za zatvorenými dverami, Znamenalo by to nula divákov na tribúnach a minimum ľudí pohybujúcich sa v areáli. Momentálne nastavené pravidlá však narážajú na tvrdý odpor množstva hráčov. Prišli by o obľúbené ubytovanie na Manhattane a celkovo rokmi zaužívaný komfort. Odhliadnuc od toho, že mnohí Európania, ázijskí hráči či tenisti z Južnej Ameriky by mohli mať aj problémy s leteckým presunom do New Yorku.