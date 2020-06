O víťazovi Ligy majstrov má rozhodnúť miniturnaj, zrejme sa odohrá v Lisabone

Istanbul dostane podujatie inokedy

Štyria štvrťfinalisti sú známi

7.6.2020 (Webnoviny.sk) - Futbalová Liga majstrov by sa mala v tejto sezóne dohrať v závere augusta v portugalskom Lisabone a to formou miniturnaja medzi účastníkmi záverečnej vyraďovacej fázy. Európska futbalová únia (UEFA) plánuje súboje na jeden víťazný zápas a bez prítomnosti fanúšikov.V hre mali byť aj Moskva a Frankfurt nad Mohanom, ale tieto dve mestá napokon podľa denníkov Bild aj Daily Mail nemali uspieť.UEFA oficiálne oznámi dejisko vyvrcholenia sezóny v LM na zasadnutí výkonného výboru 17. alebo 18. júna. Lisabon by sa ním mohol stať minimálne z dvoch logických dôvodov - Portugalsko už v súťaží nemá žiadneho zástupcu a táto krajina na západnom cípe Európy dobre zvláda boj s koronavírusom.UEFA už skôr oznámila, že pôvodné dejisko májového finálového zápasu - turecký Istanbul, príde na rad niekedy v blízkej budúcnosti. Turci rezignovali na možnosť hostiť rozhodujúce zápasy o ušatú trofej, lebo bez fanúšikov na tribúnach by neboli schopní dosiahnuť návratnosť vložených investícií. Moskva má zasa príliš vysoký počet prípadov ochorenia na koronavírus a Nemci majú v hre ešte viacero zástupcov.Štyria z ôsmich účastníkov štvrťfinále Ligy majstrov 2019/2020 sú už známi. Sú nimi Paríž St. Germain, Atlético Madrid, RB Lipsko a Atalanta Bergamo.Zostávajúci štyria štvrťfinalisti vzídu z odvetných zápasov osemfinále medzi dvojicami: Juventus Turín - Olympique Lyon, Manchester City - Real Madrid, Bayern Mníchov - Chelsea, FC Barcelona - SSC Neapol. Súťaž vyvrcholí už bez obhajcu trofeje FC Liverpool, ktorý zostal na štíte Atlética Madrid.