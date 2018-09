Nadal postúpil do osemfinále dvojhry na US Open

Na snímke španielsky tenista Rafael Nadal. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

muži - dvojhra - 3. kolo:



Juan Martin del Potro (3-Arg.) - Fernando Verdasco (31-Šp.) 7:5, 7:6 (6), 6:3

Rafael Nadal (1-Šp.) - Karen Chačanov (27-Rus.) 5:7, 7:5, 7:6 (7), 7:6 (3)

Kevin Anderson (5-JAR) - Denis Shapovalov (28-Kan.) 4:6, 6:3, 6:4, 4:6, 6:4

John Isner (11-USA) - Dušan Lajovič (Srb.) 7:6 (8), 6:7 (6), 6:3, 7:5

Borna Čorič (20-Chor.) - Daniil Medwedev (Rus.) 6:3, 7:5, 6:2

Miloš Raonič (25-Kan.) - Stan Wawrinka (Švajč.) 7:6 (6), 6:4, 6:3

New York 1. septembra (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal postúpil do osemfinále dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open. Najvyššie nasadený obhajca titulu si v 3. kole poradil s dvadsaťsedmičkou "pavúka" Rusom Karemom Chačanovom 5:7, 7:5, 7:5 (7), 7:6 (3). Ďalej ide aj Kanaďan Miloš Raonič, ktorý vyradil šampióna z roku 2016 Švajčiara Stana Wawrinku 7:6 (6), 6:4, 6:3.