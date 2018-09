US Open: Serena Williamsová deklasovala Venus a je v osemfinále

Serena Williamsová v zápase proti Venus Williamsovej v 3. kole turnaja US Openv New Yorku, 31. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ženy - dvojhra - 3. kolo:



Serena Williamsová (17-USA) - Venus Williamsová (16-USA) 6:1, 6:2

Ashleigh Bartyová (18-Austr.) - Karolína Muchová (ČR) 6:3, 6:4

Kaia Kanepiová (Est.) - Rebecca Petersonová (Švéd.) 6:3, 7:6 (3)

Karolína Plíšková (8-ČR) - Sofia Keninová (USA) 6:4, 7:6 (2)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 1. septembra (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová sa suverénnym spôsobom prebojovala do osemfinále dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open. V 3. kole ako nasadená sedemnástka deklasovala svoju staršiu sestru Venus Williamsovú 6:1, 6:2. Ďalej ide aj nasadená osmička Češka Karolína Plíšková, finalistka z roku 2016 zdolala domácu Američanku Sofiu Keninovú 6:2, 7:6 (2).