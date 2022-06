Nadal sa na Roland Garros zapísal do histórie, ale hral na injekciách. Dovolí mu zdravie prísť aj na Wimbledon?

V Paríži mal osobného lekára

6.6.2022 (Webnoviny.sk) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa v nedeľu opäť zapísal do histórie. Finálovým triumfom nad Nórom Casperom Ruudom sa stal najstarším víťazom Roland Garros v Paríži vo veku 36 rokov.Na druhom grandslamovom podujatí sezóny triumfoval po 14. raz v kariére a rozšíril svoju rekordnú zbierku grandslamových titulov na 22.O dva menej majú na konte ďalší tenisoví velikáni, Švajčiar Roger Federer a Srb Novak Djokovič . Nadal zatiaľ nevie, či sa pre zdravotné problémy zúčastní v Anglicku londýnskeho Wimbledonu."Nechcem sa znova dostať do takej situácie, môže sa to stať len raz. Nie je to moja životná filozofia," povedal Nadal po nedeľňajšom finálovom zápase na margo toho, že v ňom hral vďaka injekciám.V Paríži mal pri sebe osobného lekára, ktorý mu pomáhal zmierniť najmä chronické bolesti nohy. Tie ho trápia už dlhší a čas a ak sa ich nepodarí dostať pod kontrolu, bude musieť absolvovať operáciu.Tretie grandslamové podujatie sezóny a prvé na trávnatom povrchu sa začne už o tri týždne.Nadal vysvetlil, prečo aj v pokročilom tenisovom veku stále hrá na najvyššej úrovni. "Nie je to o tom byť najlepší v histórii alebo o rekordoch. Je to o tom, čo rád robím. Rád hrám tenis a rád súťažím. Poháňa ma moja vášeň pre hru, prežívanie momentov, ktoré si navždy zapamätám a hranie pred najlepšími fanúšikmi na najlepších štadiónoch sveta," povedal Španiel.Víťaz oboch grandslamových turnajov v roku 2022 sa na pozápasovej tlačovej konferencii vyjadril aj k svojej budúcnosti."Samozrejme, moja kariéra pre mňa bola vždy priorita, ale nikdy nebola dôležitejšia ako moje osobné šťastie. Tak to aj zostane. Ak budem naďalej šťastný pri hraní tenisu, budem v tom pokračovať. Keď už nebudem schopný hrať, budem robiť niečo iné," dodal rodák z ostrova Mallorca.Nór Ruud trénuje s Nadalom v jeho akadémii a považuje ho za svoj športový vzor. Zahrať si proti nemu v grandslamovom finále bolo pre neho splnením sna."Zabral a ukázal, že keď treba, tak hrá skvele. Sledujem ho v televízii už 16 či 17 rokov. Takže byť tu a hrať proti nemu bola obrovská výzva, ale zároveň som si to užíval. Samozrejme, chcel som byť vyrovnanejším súperom. Dúfam, že raz budem môcť svojim vnúčatám hovoriť o tom, ako som hral proti Rafovi vo finále Roland Garros. Zrejme z toho budú v úžase," priznal 23-ročný prvý nórsky finalista grandslamového turnaja v histórii.