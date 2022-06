Slovanisti začali s prípravou na ďalšiu sezónu, tréning viedol Weissov asistent Boris Kitka

Chýbali ôsmi reprezentanti

Trénerská otázka je otvorená

6.6.2022 (Webnoviny.sk) - Úradujúci slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava v pondelok začal v domácich podmienkach s prípravou na nasledujúcu sezónu."Belasí" už v piatok zamieria na sústredenie do rakúskeho Windischgarstenu, počas ktorého absolvujú prípravný súboj proti rakúskemu Riedu, neskôr si zmerajú sily aj s fortunaligovou Dunajskou Stredou a českou Plzňou. Informácie priniesol oficiálny web ŠK Slovan Bratislava.Ešte počas sústredenia v Rakúsku sa Slovan dozvie meno súpera v 1. kvalifikačnom kole Ligy majstrov 2022/2023 aj protivníka v 2. kole v prípade postupu ďalej.Súťažný vstup do sezóny absolvujú hráči z hlavného mesta SR 5. alebo 6. júla v LM, najvyššia domáca súťaž sa pre nich začne 16. júla.V pondelok zo súčasného kádra chýbali ôsmi reprezentanti - Vladimír Weiss ml. a Vernon De Marco (SR "A"), Myenty Abena (Surinam), Tigran Barseghjan (Arménsko), Guram Kašia (Gruzínsko), Filip Lichý a Matúš Vojtko (SR "21"“) a Adam Hrdina (SR "19")."Úvodný tréning absolvovali aj hráči, ktorým sa skončili hosťovania - obranca Kenan Bajrič, stredopoliar Joeri De Kamps, ofenzívny univerzál Dejan Dražič a útočníci Žan Medved a Alen Ožbolt. Zatiaľ individuálne sa pripravoval krídelník Marián Chobot, ktorému sa skončilo hosťovanie v Zlatých Moravciach a vracia sa do hry po dlhodobom zranení," prezradil Slovan.Na ihrisku chýbal zranený Ibrahim Rabiu , ktorý si počas medzisezónnej pauzy zlomil členok.Slovan ešte neinformoval o tom, kto povedie A-tím v nasledujúcom ročníku. Pondelkový tréning s 22 hráčmi mal po taktovkou asistent trénera Boris Kitka , keďže hlavného kouča Vladimíra Weissa st. v predchádzajúcich dňoch trápila choroba.Súčasný realizačný tím má zmluvu do konca júna. "O ďalšom vývoji v téme trénerskej otázky vás budeme informovať," napísal klub na svojom webe.Doteraz bol hlavným koučom Vladimír Weiss st. a mal zmluvu do konca sezóny 2021/2022, klub zatiaľ neinformoval o prípadnom predĺžení spolupráce.