Nadal v dueli o semifinále ATP nestačil na Zvereva, skomplikujeme mu to Roland Garros

Tretia prehra so Zverevom po sebe

Priaznivo naladený aj napriek prehre

8.5.2021 (Webnoviny.sk) - Piatková štvrťfinálová prehra na turnaji ATP v Madride predstavuje pre španielskeho tenistu Rafaela Nadala nečakanú komplikáciu pred vrcholom antukovej sezóny - grandslamovým turnajom Roland Garros v Paríži.Tridsaťštyriročný rodák z Baleárskych ostrovov nestačil v dueli o semifinále na Nemca Alexandra Zvereva. Podľahol mu 4:6, 4:6, pričom s 24-ročným Hamburčanom prehral v treťom stretnutí po sebe. V týchto zápasoch navyše zakaždým nezískal ani set."Mám v sebe negatívne pocity, pretože to bol pre mňa dôležitý týždeň," uviedol Nadal.Španiel mal z vystúpení v Madride dobrý pocit, no proti Zverevovi mu to nešlo podľa predstáv. "V rozhodujúcich momentoch som urobil všetko zle. Spravil som príliš veľa nevynútených chýb," dodal.Napriek štvrťfinálovej prehre sa snažil nájsť aj pozitíva."Tento týždeň som spravil mnoho dobrých vecí. Darilo sa mi aj na tréningu. Celkovo odchádzam z Madridu priaznivo naladený, ale je tam zlý pocit z toho, že som odohral zápas ako bol tento," skonštatoval Nadal.