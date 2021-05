Tóth sa pred OH v Tokiu predstaví asi už len v Šamoríne, súťažil tam aj pred „zlatým“ Riom 2016

Záverečnú prípravu má nalinkovanú

Svojich súperov dobre pozná

8.5.2021 (Webnoviny.sk) - Olympijský šampión v chôdzi na 50 km z brazílskeho Ria de Janeiro 2016 Matej Tóth pred niekoľkými dňami odštartoval záverečnú prípravu na tohtoročné olympijské hry v Tokiu. V rámci nej absolvuje už len jediné preteky - 2. júna na mítingu P-T-S v Šamoríne."Prvý raz som na mítingu P-T-S štartoval v roku 2016 v jeho obnovenej premiére už v Šamoríne. Bolo to pred olympiádou v Riu v rámci prípravy na ňu. Napokon to však celé malo zlaté olympijské rozuzlenie," vyhlásil Tóth pre web atletika.sk.Pred Tokiom plánom aj ďalšie štarty. Problémy s ľavým zadným stehenným svalom, ktoré už našťastie pominuli, ho však prinútili zmeniť súťažný program."Po Dudinskej päťdesiatke som sa snažil ešte vylepšiť trochu moju rýchlosť, ale po dvoch týždňoch sa ozval ľavý zadný stehenný sval. Nevydržal nápor rýchlostných tréningov. Dovtedy sa mi chodilo fantasticky, nechápal som, kde sa ešte vo mne berie taká rýchlosť," priblížil 38-ročný rodák z Nitry.Ako vraví, záverečnú prípravu na OH má nalinkovanú prakticky až do odletu do japonskej metropoly. V júni absolvuje dva týždne vo Vysokých Tatrách, a potom bude nasledovať ešte trojtýždňové vysokohorské sústredenie v Taliansku - buď v Livigne alebo v Melagu. "Toto bude to kľúčové sústredenie," tvrdí Tóth, ktorý bude olympijské zlato z Ria obhajovať 6. augusta v Sappore.Keďže podujatie "pod piatimi kruhmi" sa nezadržateľne blíži, po očku sleduje dianie na chodeckej scéne."Zatiaľ sa neobjavili nijaké oslnivé výkony, no možno je to ticho pred búrkou. Najlepší nemuseli v tomto roku absolvovať 50 km, účasť na olympiáde už majú istú. Vôbec si však nemyslím, že olympijská päťdesiatka preto bude nejaká ľahká. Čo je možno pre mňa dobré, nepribudli do zoznamu favoritov žiadne nové mená, všetkých vážnych súperov poznám a viem, čo od nich môžem očakávať," zakončil Matej Tóth.