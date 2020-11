Nadalovi to na Turnaji majstrov nevyšlo ani na šestnásty pokus, no bude bojovať ďalej

Súper zahral výborne, Nadal spravil chyby

Nadal bude ďalej bojovať

22.11.2020 (Webnoviny.sk) - Ivan Lendl nikdy nevyhral Wimbledon, Petovi Samprasovi nebolo súdené Roland Garros a Rafael Nadal sa možno nedočká triumfu na Turnaji majstrov.Tento rok mal 34-ročný Španiel jedinečnú šancu pretrhnúť šnúru neúspechov na koncoročnom výberovom turnaji osmičky najlepších singlistov.Nadal mal solídnu formu a Dominic Thiem mu z cesty odpratal svetovú jednotku Novaka Djokoviča, lenže v semifinále ATP Finals v Londýne Nadal prehral s ambicióznym Rusom Daniilom Medvedevom 6:3, 6:7 (4), 3:6, hoci za stavu 6:3 a 5:4 podával na víťazstvo.Napokon sa v nedeľňajšom finále o posledný titul mužskej tenisovej sezóny stretnú Rakúšan Thiem a Rus Medvedev a majstrovský turnaj bude mať z určitosťou nového víťaza. Nebude ním však Nadal."Mal som obrovskú šancu, ale nezvládol som to. V dôležitých okamihoch bol súper lepší. Najmä za stavu 5:4 pre mňa v druhom sete zahral vynikajúco. Samozrejme, že som bol aj nervózny, ale kto z nás nie je v takýchto dôležitých zápasoch. Je to normálne. On však zahral výborne a ja som porobil chyby. Malé detaily spôsobili veľký rozdiel. Súper z toho vyťažil, ja nie," skonštatoval Nadal na tlačovej konferencii po semifinále.Španiel to zo šestnástich účasti na Turnaji majstrov dvakrát dotiahol do finále. Bolo to ešte v rokoch 2010 a 2013, posledný prestížny triumf mu však v kariére stále chýba.Na pripomenutie: Nadal je 13-násobný víťaz Roland Garros, štvornásobný šampión US Open, dvakrát vyhral Wimbledon a raz Australian Open. Energický ľavák má aj zlato z OH 2008 v Pekingu a tiež deblové zlato z OH 2016 v Riu de Janeiro."Na mojej motivácii do budúcnosti sa nič nemení. Budem naďalej tvrdo pracovať, aby som dostal šancu na ďalšie víťazstvá. A to na ktoromkoľvek turnaji. Ďalší rok bude pre mňa mimoriadne dôležitý. Budem bojovať," doplnil Nadal na portáli ATP Tour.