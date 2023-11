Nadávať, útočiť, obviňovať a tlačiť svoje aktivistické nezmysly, to jediné podľa SNS vedia opoziční poslanci

18.11.2023 (SITA.sk) - Slovenská národná strana (SNS) sa nebude zapájať do rozpravy počas rokovania o Programovom vyhlásení vlády ani v utorok. Ako uviedla strana na sociálnej sieti, jej poslanci nebudú zbytočne reagovať na opozičných poslancov tak, ako doteraz. Zapoja sa jedine vtedy, ak to bude naozaj nutné.„Poslanci, najmä tí, ktorí po 3,5 roku vládnutia rozvrátili Slovenskú republiku, dnes kritizujú predstaviteľov koalície, ako keby práve oni mohli za prepad životnej úrovne občanov. Najlepšie bude, ak sa takíto opoziční jedinci ignorujú. Ak to nemá byť obojstranná konštruktívna kritika a diskusia, tak radšej žiadna," uviedla strana vo svojom stanovisku.SNS sa domnieva, že jediné, čo vedia opoziční poslanci, je „nadávať, útočiť, obviňovať a tlačiť svoje aktivistické nezmysly."