Vďaka Smeru vieme, akou muníciou sme mohli pomôcť Ukrajine, namiesto toho ju zlikvidujeme. Tvrdí Valášek (video)

Prázdne sklady

Smer mal už pred voľbami jasno

18.11.2023 (SITA.sk) - Vďaka Smeru-SD vieme, akou muníciou sme ešte mohli pomôcť Ukrajine, namiesto toho ju zlikvidujeme.Povedal to dnes v relácii RTVS Sobotné dialógy podpredseda zahraničného výboru Národnej rady SR Tomáš Valášek . Reagoval tým na slová ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD), ktorý povedal, že po poskytnutí vojenskej pomoci Ukrajine nám zostali prázdne sklady.„Keby ste neboli vy sami tento týždeň na vláde tak teatrálne zabili ten posledný balík vojenskej pomoci, ktorý vláda pripravila a neboli zverejnili, čo v ňom bolo, tak by ani nevedel, čo všetko sme ešte v našich skladoch mali. Vďaka vám vieme, s čím všetkým sme mohli pomôcť – desaťtisícmi nábojov do ručných zbraní, tisíckami nábojov do tankov atď, to sú všetko veci, ktorým sa končí životnosť, ktoré my nevyužijeme a budú musieť byť za drahé peniaze zlikvidované,“ povedal Valášek.Dodal, že Ukrajina si mohla s nimi pomôcť pri legitímnej obrane vlastného územia a čím ďalej sa podarí udržať agresora od našich hraníc, tým lepšie pre Slovensko. Blanár reagoval, že Smer-SD už pred voľbami povedal, že Slovensko už Ukrajine jednoducho vojensky pomáhať nebude, iba humanitárne a mieni to aj dodržať. Dodal, že volajú po mierovom riešení vojnového konfliktu.„Chceme, aby finančná pomoc bola použitá napríklad na obnovu infraštruktúry, pretože chceme, aby aj naše podniky sa na tom podieľali,“ povedal.