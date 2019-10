Nádej, že nájdu poslednú nezvestnú z potopenej lode Hableány, je malá

Vrak vyhliadkovej lode Hableány, archívna snímka. Foto: TASR Ladislav Vallach Foto: TASR Ladislav Vallach

Budapešť 7. októbra (TASR) - Nádej na nájdenie poslednej kórejskej obete májovej zrážky výletnej lode Viking Sigyn s vyhliadkovou loďou Hableány v Budapešti je veľmi malá. Konštatoval to v pondelok spravodajský server Propeller.hu, podľa ktorého najnovšie dohady hovoria o tom, že obeť mohla byť rozsekaná vrtuľou ďalšej výletnej lode, ktorá sa v tom čase plavila cez úsek zrážky.Vyhliadková loď Hableány sa v tragický večer 29. mája plavila s 33 Kórejčanmi a dvojčlennou posádkou na palube, z nich nehodu prežili iba siedmi turisti. Z obetí do dnešného dňa nenašli jednu 40-ročnú ženu, po ktorej mesiace intenzívne pátrali na viacerých úsekoch Dunaja, píše server.Najnovšie expertízy konštatovali, že miestom nehody sa okrem plavidla Viking Sigyn, ktoré zrážku spôsobilo, krátko po nej preplavila aj sesterská výletná loď Viking Idun. V tom čase na hladine Dunaja bolo niekoľko turistov, ktorí pri zrážke plavidiel spadli z paluby lode Hableány do rieky.Pre kapitána plavidla Viking Idun je to priťažujúca okolnosť, pretože na základe varovania NAVINFO už musel vedieť, že vo vode sú ľudia a mal začať s ich záchranou, avšak neurobil to. Na druhej strane táto skutočnosť môže zodpovedať otázku záhady poslednej nezvestnej obete, poznamenal Propeller.hu.Bilancia potopenia lode Hableány medzi piliermi Margitinho mosta na budapeštianskom úseku Dunaja po zrážke s výletnou loďou večer 29. mája je 27 mŕtvych vrátane dvojčlennej posádky.Z Dunaja sa po havárii podarilo zachrániť sedem Kórejčanov.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)