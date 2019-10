Rokovania medzi General Motors a odbormi sa obrátili smerom k horšiemu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Detroit 7. októbra (TASR) - Rokovania o novej štvorročnej pracovnej zmluve medzi vedením najväčšej americkej automobilky General Motors (GM) a jej štrajkujúcimi robotníkmi sa v nedeľu (6. 10.) obrátili smerom k horšiemu. Odborový zväz United Auto Workers (UAW) totiž odmietol najnovšiu ponuku vedenia, ale obe strany stále pokračujú v diskusii.GM predložil odborom ponuku v podstate zhodnú s tou, ktorú odborári predtým odmietli, uviedol Terry Dittes, viceprezident UAW zodpovedný za GM v liste členom zväzu. Dodal, že UAW v sobotu (5. 10.) dali GM ponuku, ktorá sa týkala miezd, odmien, istoty zamestnania, zdieľania zisku a ďalších bodov. Vedenie GM im v nedeľu ráno odpovedalo svojou protiponukou, v rámci ktorejGM vo vyhlásení uviedol, že sa zaviazal rokovaťaby dosiahol dohodu.Štrajk v GM sa začal 16. septembra. Zapojilo sa doň až 48.000 členov UAW, ktorí požadujú vyššie mzdy, väčšiu istotu zamestnania, väčší podiel na zisku koncernu a ochranu svojich zdravotných benefitov. Obe strany sa stretávali každý deň.Jedným z kľúčových bodov je budúca výroba. UAW chce, aby sa GM zaviazal, že bude v amerických závodoch vyrábať viac nových modelov, ako aktuálne plánuje. Predstavitelia GM zase argumentujú, že počet pracovných miest v amerických závodoch koncernu je najvyšší v rámci tohto odvetvia priemyslu a potrebuje vyrábať niektoré vozidlá aj na iných trhoch, aby udržal náklady pod kontrolou.Tesne pred začiatkom štrajku GM oznámil, že jeho ponuka pre UAW zahŕňala aj plány investícií za viac ako 7 miliárd USD (6,37 miliardy eur) do amerických závodov. UAW však chce, aby GM presunul montáž vozidiel späť z iných krajín, ako sú Mexiko a Čína, do USA.Ďalšími otázkami, ktoré zostali nevyriešené sú mzdy a dôchodky, uviedol zdroj, ktorý nechcel byť menovaný.Analytici odhadujú, že štrajk stál GM vyše 1 miliardy USD a spoločnosť LMC Automotive minulý týždeň zase odhadla, že straty vo výrobe GM do 2. októbra predstavujú 118.000 vozidiel.1 EUR = 1,0979 USD)