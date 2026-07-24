Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 24.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vladimír
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

24. júla 2026

Nádejná bežkyňa na lyžiach nútene ukončila kariéru v 18 rokoch. Letná príprava sa zmenila na nočnú moru


Tagy: Choroba Ukončenie kariéry

Pre myokarditídu (zápal srdcového svalu) strávila mladučká športovkyňa týždeň na jednotke intenzívnej starostlivosti. Život rakúskeho lyžiarskeho zázraku sa po dvoch zástavách srdca počas letnej ...



Zdieľať
gettyimages 1358858500 676x352 24.7.2026 (SITA.sk) - Pre myokarditídu (zápal srdcového svalu) strávila mladučká športovkyňa týždeň na jednotke intenzívnej starostlivosti.


Život rakúskeho lyžiarskeho zázraku sa po dvoch zástavách srdca počas letnej prípravy náhle zmenil. Len 18-ročná bežkyňa na lyžiach Katharina Engelhardtová síce prežila, no musela predčasne ukončiť kariéru.

"Až neskôr mi povedali, že som mala dve zástavy srdca a že som štyri dni bola v hlbokej kóme," napísala na sociálnej sieti a pridala fotografiu na nemocničnom lôžku.

Pre myokarditídu (zápal srdcového svalu, pozn.) strávila mladučká športovkyňa týždeň na jednotke intenzívnej starostlivosti. Jej život visel na vlásku.

"Aj vynikajúci lekári v Linzi si mysleli, že to nezvládnem. Ale mýlili sa, pretože som to zvládla," priblížila ďalej s tým a pridala viacero poďakovaní.

"Predovšetkým najmä Heli a Rose, ktoré ma resuscitovali. Bez lekárov by som to takisto nezvládla," uvedomovala si Engelhardtová. Pár dní predtým sa cítila choro, no trénovala ďalej.

Pre zdravotné problémy sa rozhodla učiniť náročné rozhodnutie a už v 18 rokoch ukončila sľubne rozbiehajúcu sa kariéru.

"Žiaľ, súťažné športy už v mojom živote nebudú hrať žiadnu úlohu," uviedla celkovo druhá v šprinte na majstrovstvách Rakúska v Saalfeldene z januára tohto roka.

"Beh na lyžiach však bude vždy mojím životom! Všetkým športovcom - prosím, po infekcii sa o seba vždy starajte!" varovala Engelhardtová svojich kolegov na záver.

Vo väčšine prípadov sa zápal srdcového svalu vyskytuje v súvislosti s vírusovou infekciou. Z tohto dôvodu odborníci odporúčajú vyhýbať sa fyzickej námahe počas prechladnutia alebo chrípky a obnoviť tréning až po úplnom vyliečení sa a po zmiznutí všetkých príznakov.


Zdroj: SITA.sk - Nádejná bežkyňa na lyžiach nútene ukončila kariéru v 18 rokoch. Letná príprava sa zmenila na nočnú moru © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Choroba Ukončenie kariéry
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Je dominancia Pogačara na cyklistickej Tour de France nudná?
<< predchádzajúci článok
Tréner španielskej reprezentácie kritizuje neakceptovateľné správanie Argentíny po finále MS

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 