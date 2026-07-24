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24. júla 2026
Nádejná bežkyňa na lyžiach nútene ukončila kariéru v 18 rokoch. Letná príprava sa zmenila na nočnú moru
Tagy: Choroba Ukončenie kariéry
Pre myokarditídu (zápal srdcového svalu) strávila mladučká športovkyňa týždeň na jednotke intenzívnej starostlivosti. Život rakúskeho lyžiarskeho zázraku sa po dvoch zástavách srdca počas letnej ...
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24.7.2026 (SITA.sk) - Pre myokarditídu (zápal srdcového svalu) strávila mladučká športovkyňa týždeň na jednotke intenzívnej starostlivosti.
Život rakúskeho lyžiarskeho zázraku sa po dvoch zástavách srdca počas letnej prípravy náhle zmenil. Len 18-ročná bežkyňa na lyžiach Katharina Engelhardtová síce prežila, no musela predčasne ukončiť kariéru.
"Až neskôr mi povedali, že som mala dve zástavy srdca a že som štyri dni bola v hlbokej kóme," napísala na sociálnej sieti a pridala fotografiu na nemocničnom lôžku.
Pre myokarditídu (zápal srdcového svalu, pozn.) strávila mladučká športovkyňa týždeň na jednotke intenzívnej starostlivosti. Jej život visel na vlásku.
"Aj vynikajúci lekári v Linzi si mysleli, že to nezvládnem. Ale mýlili sa, pretože som to zvládla," priblížila ďalej s tým a pridala viacero poďakovaní.
"Predovšetkým najmä Heli a Rose, ktoré ma resuscitovali. Bez lekárov by som to takisto nezvládla," uvedomovala si Engelhardtová. Pár dní predtým sa cítila choro, no trénovala ďalej.
Pre zdravotné problémy sa rozhodla učiniť náročné rozhodnutie a už v 18 rokoch ukončila sľubne rozbiehajúcu sa kariéru.
"Žiaľ, súťažné športy už v mojom živote nebudú hrať žiadnu úlohu," uviedla celkovo druhá v šprinte na majstrovstvách Rakúska v Saalfeldene z januára tohto roka.
"Beh na lyžiach však bude vždy mojím životom! Všetkým športovcom - prosím, po infekcii sa o seba vždy starajte!" varovala Engelhardtová svojich kolegov na záver.
Vo väčšine prípadov sa zápal srdcového svalu vyskytuje v súvislosti s vírusovou infekciou. Z tohto dôvodu odborníci odporúčajú vyhýbať sa fyzickej námahe počas prechladnutia alebo chrípky a obnoviť tréning až po úplnom vyliečení sa a po zmiznutí všetkých príznakov.
Zdroj: SITA.sk - Nádejná bežkyňa na lyžiach nútene ukončila kariéru v 18 rokoch. Letná príprava sa zmenila na nočnú moru © SITA Všetky práva vyhradené.
Život rakúskeho lyžiarskeho zázraku sa po dvoch zástavách srdca počas letnej prípravy náhle zmenil. Len 18-ročná bežkyňa na lyžiach Katharina Engelhardtová síce prežila, no musela predčasne ukončiť kariéru.
"Až neskôr mi povedali, že som mala dve zástavy srdca a že som štyri dni bola v hlbokej kóme," napísala na sociálnej sieti a pridala fotografiu na nemocničnom lôžku.
Pre myokarditídu (zápal srdcového svalu, pozn.) strávila mladučká športovkyňa týždeň na jednotke intenzívnej starostlivosti. Jej život visel na vlásku.
"Aj vynikajúci lekári v Linzi si mysleli, že to nezvládnem. Ale mýlili sa, pretože som to zvládla," priblížila ďalej s tým a pridala viacero poďakovaní.
"Predovšetkým najmä Heli a Rose, ktoré ma resuscitovali. Bez lekárov by som to takisto nezvládla," uvedomovala si Engelhardtová. Pár dní predtým sa cítila choro, no trénovala ďalej.
Pre zdravotné problémy sa rozhodla učiniť náročné rozhodnutie a už v 18 rokoch ukončila sľubne rozbiehajúcu sa kariéru.
"Žiaľ, súťažné športy už v mojom živote nebudú hrať žiadnu úlohu," uviedla celkovo druhá v šprinte na majstrovstvách Rakúska v Saalfeldene z januára tohto roka.
"Beh na lyžiach však bude vždy mojím životom! Všetkým športovcom - prosím, po infekcii sa o seba vždy starajte!" varovala Engelhardtová svojich kolegov na záver.
Vo väčšine prípadov sa zápal srdcového svalu vyskytuje v súvislosti s vírusovou infekciou. Z tohto dôvodu odborníci odporúčajú vyhýbať sa fyzickej námahe počas prechladnutia alebo chrípky a obnoviť tréning až po úplnom vyliečení sa a po zmiznutí všetkých príznakov.
Zdroj: SITA.sk - Nádejná bežkyňa na lyžiach nútene ukončila kariéru v 18 rokoch. Letná príprava sa zmenila na nočnú moru © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Choroba Ukončenie kariéry
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