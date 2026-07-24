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24. júla 2026
Tréner španielskej reprezentácie kritizuje neakceptovateľné správanie Argentíny po finále MS
Po dramatickom finálovom zápase sa objavili incidenty medzi hráčmi Argentíny a Španielska. Tréner španielskej futbalovej reprezentácie Luis de la Fuente odsúdil "neakceptovateľné" správanie ...
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24.7.2026 (SITA.sk) - Po dramatickom finálovom zápase sa objavili incidenty medzi hráčmi Argentíny a Španielska.
Tréner španielskej futbalovej reprezentácie Luis de la Fuente odsúdil "neakceptovateľné" správanie niektorých hráčov a trénerov Argentíny po prehre vo finále majstrovstiev sveta. Po záverečnom hvizde nedeľňajšieho stretnutia v New Jersey, ktoré Španieli vyhrali 1:0 po predĺžení, došlo ku konfrontáciám medzi argentínskymi hráčmi a španielskymi súpermi.
Medzi zapojenými boli obranca Atlética Madrid Nahuel Molina a bývalý hráč Paríža Saint-Germain Leandro Paredes. De la Fuente v rozhovore pre španielsku televíziu uviedol, že počas týchto udalostí si ich plne neuvedomoval, keďže sa venoval oslavám s tímom.
"Je to neprijateľné, takéto správanie sa nemôže tolerovať. Títo hráči, ktorých som pred zápasom chválil a stále chválim, sú výnimoční futbalisti so skvelým trénerom, určite cítili rovnaký smútok ako my nad týmito reakciami," povedal De la Fuente.
Tréner vyzdvihol vzorné správanie svojich hráčov napriek "aktom agresie" a "provokáciám", ktoré mohli viesť k vážnejším incidentom.
Hoci incidenty boli natočené a široko zdieľané na sociálnych sieťach, zatiaľ neprišlo k žiadnym postihom voči argentínskym hráčom. FIFA však začala vyšetrovanie, ktoré má zistiť, či došlo k porušeniu disciplinárneho poriadku najvyššieho futbalového orgánu.
Zdroj: SITA.sk - Tréner španielskej reprezentácie kritizuje neakceptovateľné správanie Argentíny po finále MS © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner španielskej futbalovej reprezentácie Luis de la Fuente odsúdil "neakceptovateľné" správanie niektorých hráčov a trénerov Argentíny po prehre vo finále majstrovstiev sveta. Po záverečnom hvizde nedeľňajšieho stretnutia v New Jersey, ktoré Španieli vyhrali 1:0 po predĺžení, došlo ku konfrontáciám medzi argentínskymi hráčmi a španielskymi súpermi.
Medzi zapojenými boli obranca Atlética Madrid Nahuel Molina a bývalý hráč Paríža Saint-Germain Leandro Paredes. De la Fuente v rozhovore pre španielsku televíziu uviedol, že počas týchto udalostí si ich plne neuvedomoval, keďže sa venoval oslavám s tímom.
"Je to neprijateľné, takéto správanie sa nemôže tolerovať. Títo hráči, ktorých som pred zápasom chválil a stále chválim, sú výnimoční futbalisti so skvelým trénerom, určite cítili rovnaký smútok ako my nad týmito reakciami," povedal De la Fuente.
Tréner vyzdvihol vzorné správanie svojich hráčov napriek "aktom agresie" a "provokáciám", ktoré mohli viesť k vážnejším incidentom.
Hoci incidenty boli natočené a široko zdieľané na sociálnych sieťach, zatiaľ neprišlo k žiadnym postihom voči argentínskym hráčom. FIFA však začala vyšetrovanie, ktoré má zistiť, či došlo k porušeniu disciplinárneho poriadku najvyššieho futbalového orgánu.
Zdroj: SITA.sk - Tréner španielskej reprezentácie kritizuje neakceptovateľné správanie Argentíny po finále MS © SITA Všetky práva vyhradené.
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