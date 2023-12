Nádejná česká biatlonistka Jandová ako 22-ročná ukončila kariéru, prekážkou sú vážne zdravotné problémy

31.12.2023 (SITA.sk) - Česká biatlonistka Tereza Jandová sa vo veku 22 rokov rozhodla pre ukončenie nádejnej kariéry. Ako uviedla v príspevku na Instagrame, dôvodom sú vážne zdravotné problémy. Priznala, že zdravie ju trápilo od minuloročného leta.„Počas tohtoročnej prípravy som pociťovala, že to nie je ono. Výkonnosť išla dole každým tréningom a o pretekoch už ani nie je potrebné hovoriť. Cukrovka mi nedovolila vrcholovo športovať. Verím, že toto rozhodnutie bolo správne. V ostatnom čase mi to nerobilo radosť a akurát mi to zhoršovalo zdravotný stav,“ vyhlásila Jandová.Vo svojom príspevku sa zároveň poďakovala všetkým, ktorí pri nej stáli a pomáhali jej. „Biatlon som robila od 13 rokov a za ten čas som nadobudla mnoho krásnych spomienok, spoznala veľa skvelých ľudí a dosiahla aj niekoľko pekných výsledkov. Budem na túto etapu spomínať celý život. A teraz sa uvidí, čo budem robiť ďalej,“ skonštatovala Jandová, ktorá na tohtoročnej Svetovej zimnej univerziáde v americkom Lake Placid získala zlato a dve bronzové medaily.