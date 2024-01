Slováci nastúpia vo štvrťfinále proti Fínom na pravé poludnie. Aký je ďalší program MS v hokeji do 20 rokov?

Slováci opäť v hale Frölundaborg

Repríza finále v hale Scandinavium

1.1.2024 (SITA.sk) - Slovenská reprezentácia hokejistov do 20 rokov na juniorskom svetovom šampionát vo švédskom Göteborgu nastúpi v utorkovom štvrťfinále proti Fínom. Rozhodli o tom záverečné súboje v základných skupinách.Fíni si 3. priečku v A-skupine zaistili triumfom 5:4 po samostatných nájazdoch nad domácimi Švédmi.Tento súboj o postup do semifinále sa uskutoční na pravé poludnie v hale Frölundaborg, v ktorej slovenskí mladíci odohrali všetky súboje B-skupiny.Fíni v A-skupine prehrali s Kanaďanmi 2:5 a s Nemcami 3:4, neskôr zdolali Lotyšov 4:0 a v nedeľu aj Švédov.Na meno súpera museli hokejisti SR čakať až do úplného konca skupinovej časti, no Nemci napokon podľa očakávania podľahli Kanaďanom 3:6 a zostali na poslednej 6. pozícii v "áčku", čaká ich teda boj o zotrvanie medzi elitou proti Nórom.Zdolaný tím si o rok vymení miesto s výberom Kazachstanu.V aréne Frölundaborg neskôr od 17.00 h absolvujú štvrťfinálový duel aj Američania a vyzvú Lotyšov.Hala Scandinavium bude hostiť od 14.30 h reprízu minuloročného finále medzi Kanaďanmi a Čechmi, o 19.30 h v nej nastúpia domáci Švédi proti Švajčiarom. V rovnakej aréne sa 4. a 5. januára uskutočnia aj súboje o medaily.Slovenskí mladíci na MSJ hrali vo štvrťfinále aj vlani, potrápili v ňom neskorších šampiónov z Kanady. Zatiaľ naposledy do semifinále "prekĺzli" ešte na prelome rokov 2014 a 2015, napokon z toho bol bronz.Cez štvrťfinále prešli Slováci v ére samostatnosti zatiaľ iba trikrát a bronz brali aj v januári 1999, v sezóne 2008/2009 z toho bola 4. priečka. Zaujímavosťou je, že všetky tri semifinálové účasti zaznamenali na kanadskej pôde.Na tohtosezónnom šampionáte majú hráči SR smelé ciele. Po zápasoch v základných skupinách majú najproduktívnejšieho hráča celého turnaja, Servác Petrovský nazbieral zatiaľ 9 bodov za 5 gólov a 4 asistencie. V Top 10 produktivity sú aj Filip Mešár (1+6) a Peter Repčík (3+3).