Nádejné firmy sa predstavia na JA Veľtrhu podnikateľských talentov

Bratislava 5. apríla(TASR) - Organizácia Junior Achievement (JA) Slovensko pripravuje doposiaľ najväčší veľtrh podnikateľských talentov v rámci 24. ročníka celoslovenskej súťaže JA Firiem a tímov programu JA Podnikanie v cestovnom ruchu. TASR o tom informovala PR manažérka JA Slovensko Katarína Palečková.Bratislavské obchodné centrum na Ivanskej ceste bude v utorok (9. 4.) miestom konania veľtrhu mladých a nádejných podnikateľov. Táto súťaž spadá pod vzdelávací program neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko. Podľa Palečkovej bude hlavným cieľom tohto veľtrhuV konkurencii 80 tímov sa bude súťažiť v niekoľkých kategóriách o šesť miesteniek do TOP Finále JA Firiem, ktoré bude 21. mája. Víťaz získa právo zúčastniť sa na medzinárodnom finále Company of the Year Competition, ktoré bude vo francúzskom Lille.JA Slovensko je nezisková organizácia, ktorá sa už 26 rokov venuje vzdelávaniu prostredníctvom praktických programov. Ich cieľom je podpora podnikateľského myslenia a zvýšenie finančnej gramotnosti.