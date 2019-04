Väzbu bývalého predsedu predstavenstva Nissanu predĺžili do 14. apríla

Carlos Ghosn, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 5. apríla (TASR) - Tokijský súd rozhodol v piatok o predĺžení väzby pre bývalého predsedu predstavenstva Nissanu Carlosa Ghosna do 14. apríla, aby ho prokuratúra mohla vypočuť v súvislosti s najnovšími obvineniami z finančných machinácii. Informovala o tom agentúra AFP.Okresný súd v Tokiu vo vyhlásení uviedol, že vzal do úvahy žiadosť prokuratúry o predĺženie Ghosnovej väzby.K opätovnému zatknutiu Ghosna (65) došlo vo štvrtok, necelý mesiac po tom, ako bol prepustený na kauciu vo výške jednej miliardy jenov (takmer osem miliónov eur). Vo väzbe predtým strávil vyše 100 dní.Ghosna prvýkrát zatkli v Tokiu vlani 19. novembra, a to pre podozrenia z výrazného podhodnocovania svojich príjmov v rokoch 2011 až 2015 a zo zneužívania financií automobilky Nissan na osobné účely. Po zatknutí prišiel Ghosn o kreslo predsedu predstavenstva Nissanu a celej aliancie Renault–Nissan–Mitsubishi, aj o post šéfa Renaultu.Najnovšie vyšetrovanie sa týka prevodu najmenej 35 miliónov dolárov (28,5 milióna eur) z prostriedkov Nissanu istému distributérovi v Ománe.