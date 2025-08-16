|
16.8.2025
Meniny má Leonard
|Denník - Správy
16. augusta 2025
Nadmerný turizmus ohrozuje oblasť veterných mlynov v Holandsku, miestne úrady plánujú zaviesť vstupné
Malebná oblasť Zaanse Schans s historickými veternými mlynmi a typickými drevenými domami sa stala symbolom nadmerného turizmu v Holandsku. Miestne úrady preto plánujú od budúceho roka zaviesť vstupné vo výške ...
16.8.2025 (SITA.sk) - Malebná oblasť Zaanse Schans s historickými veternými mlynmi a typickými drevenými domami sa stala symbolom nadmerného turizmu v Holandsku. Miestne úrady preto plánujú od budúceho roka zaviesť vstupné vo výške 17,50 eura, čo vyvolalo ostrú diskusiu medzi obyvateľmi, podnikateľmi aj návštevníkmi.
Podľa radnice v Zaanstade je poplatok nevyhnutný na zachovanie dedičstva, ktoré je pod „veľkým tlakom“ v dôsledku vysokého počtu turistov.
„Zaanse Schans je už niekoľko rokov národným symbolom nadmerného turizmu,“ uviedol miestny predstaviteľ Wessel Breunesse. Vlani navštívilo oblasť 2,6 milióna turistov, pričom do niekoľkých rokov by ich počet mohol stúpnuť na tri milióny. Zavedenie vstupného by podľa odhadov mohlo znížiť návštevnosť na 1,8 milióna a priniesť milióny eur na údržbu historických budov.
„Nerobiť nič nie je možnosť. Bez dostatočných zdrojov na údržbu bude dedičstvo v krátkodobom horizonte - päť až sedem rokov - stratené,“ uviedla radnica v stanovisku pre AFP.
Mnohí turisti netušia, že hoci budovy pochádzajú zo 16. storočia, samotné miesto je výsledkom povojnovej snahy o záchranu tradičnej architektúry. Prvý mlyn sem presťahovali v roku 1955, prvý dom o pár rokov neskôr a v roku 1972 Zaanse Schans oficiálne otvorila kráľovná Juliána.
Nie všetci však s poplatkom súhlasia. Miestna obyvateľka a podnikateľka Ingrid Kraakmanová, ktorá žije v dome zo 17. storočia v srdci Zaanse Schans, tvrdí: „Ako obyvateľka tejto oblasti nechcem žiť za plotom... To nie je v poriadku.“
Podľa nej by vstupné mohlo byť likvidačné pre miestnu ekonomiku, ktorá je z 80 percent závislá od turizmu. „Je tu veľa strachu,“ dodala. Kraakmanová a jej manžel vyzbierali viac ako 2-tisíc podpisov za referendum, no radnica ich zatiaľ nevypočula.
Radnica sľubuje, že vstup bude pre miestnych naďalej bezplatný a v oblasti nevznikne žiadny fyzický plot. Väčšina turistov by bola ochotná poplatok zaplatiť, no niektorí, ako Španiel Robert Duque, by privítali zníženie počtu návštevníkov: „Je to krásne miesto, ale niekedy je tu príliš veľa ľudí a nedá sa to naplno vychutnať.“
Zdroj: SITA.sk - Nadmerný turizmus ohrozuje oblasť veterných mlynov v Holandsku, miestne úrady plánujú zaviesť vstupné © SITA Všetky práva vyhradené.
