Sobota 16.8.2025
Meniny má Leonard
|Denník - Správy
16. augusta 2025
Slovenský raj má novú atrakciu, bazén s vodopádom pripomína starobylú priekopu pri Akropole – FOTO
Na Čingove v Slovenskom raji otvorili unikátnu vodnú atrakciu, ide o nový bazénový komplex s názvom Priekopa pod Akropolou. Bazén s atypickým tvarom, šmýkačkou, umelou ...
Historická inšpirácia v podobe Akropoly
Akropolou sa kedysi nazývalo najvyššie opevnené miesto hradiska z predveľkomoravského obdobia. Ako ďalej informovala Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Košice Región Turizmus, bazénový areál s terasovou podlahou a prístreškom bol navrhnutý tak, aby harmonicky zapadol do prírody.
Komplex v turistami obľúbenom Čingove vznikol v réžii súkromnej spoločnosti s podporou Košického samosprávneho kraja a KOCR Košice Región Turizmus. Prístupný je nielen pre hostí tamojšieho hotela, ale počas letnej sezóny aj verejnosti. „Som rád, že môžeme podporovať projekty, ktoré prilákajú viac turistov a rozvíjajú infraštruktúru s ohľadom na históriu. Vďaka podpore z programu Terra Incognita vo výške 85-tisíc eur sa podarilo vytvoriť atrakciu, ktorá posilní pozíciu Slovenského raja ako jednej z top destinácií na Slovensku,“ uviedol predseda kraja Rastislav Trnka.
Cieľom je rozvoj cestovného ruchu
Hlavným cieľom projektu je podľa popisu podpora a rozvoj domáceho a aktívneho zahraničného cestovného ruchu v destinácii Čingov, prostredníctvom poskytovania kvalitných, komplexných služieb a infraštruktúry na úrovni európskych štandardov. Zámerom bolo vybudovať bazén pripomínajúcu hradnú vodnú priekopu s areálom imitujúcim pôvodné osídlenie. Projekt spája súčasnosť s históriou spomínaného Hradiska Čingov.
Okrem bazéna je areál vybavený technológiou a zázemím pre návštevníkov. „Okolie zároveň ponúka nádherné miesta ako Tomašovský výhľad, kde sa naskytá úchvatný pohľad na Prielom Hornádu. Osviežiť sa v letných horúčavách dá neďaleko na Palcmanskej Maši alebo si turisti môžu užiť scenériu z lanovky na Geravy. Veríme, že projekt Priekopa pod Akropolou bude slúžiť verejnosti dlhé roky a prispeje k rozvoju ekoturistiky v našom kraji,“ dodala výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.
Zdroj: SITA.sk - Slovenský raj má novú atrakciu, bazén s vodopádom pripomína starobylú priekopu pri Akropole – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
