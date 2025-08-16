Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 16.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Leonard
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

16. augusta 2025

Slovenský raj má novú atrakciu, bazén s vodopádom pripomína starobylú priekopu pri Akropole – FOTO


Tagy: Národný park Slovenský raj

Na Čingove v Slovenskom raji otvorili unikátnu vodnú atrakciu, ide o nový bazénový komplex s názvom Priekopa pod Akropolou. Bazén s atypickým tvarom, šmýkačkou, umelou ...



Zdieľať
532775038_1350907693066327_5174666729957186883_n 676x451 16.8.2025 (SITA.sk) - Na Čingove v Slovenskom raji otvorili unikátnu vodnú atrakciu, ide o nový bazénový komplex s názvom Priekopa pod Akropolou. Bazén s atypickým tvarom, šmýkačkou, umelou skalou s vodopádom a s moderným zázemím odkazuje na blízke historické Hradisko Čingov.

Historická inšpirácia v podobe Akropoly


Akropolou sa kedysi nazývalo najvyššie opevnené miesto hradiska z predveľkomoravského obdobia. Ako ďalej informovala Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Košice Región Turizmus, bazénový areál s terasovou podlahou a prístreškom bol navrhnutý tak, aby harmonicky zapadol do prírody.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Komplex v turistami obľúbenom Čingove vznikol v réžii súkromnej spoločnosti s podporou Košického samosprávneho kraja a KOCR Košice Región Turizmus. Prístupný je nielen pre hostí tamojšieho hotela, ale počas letnej sezóny aj verejnosti. „Som rád, že môžeme podporovať projekty, ktoré prilákajú viac turistov a rozvíjajú infraštruktúru s ohľadom na históriu. Vďaka podpore z programu Terra Incognita vo výške 85-tisíc eur sa podarilo vytvoriť atrakciu, ktorá posilní pozíciu Slovenského raja ako jednej z top destinácií na Slovensku,“ uviedol predseda kraja Rastislav Trnka.

Cieľom je rozvoj cestovného ruchu


Hlavným cieľom projektu je podľa popisu podpora a rozvoj domáceho a aktívneho zahraničného cestovného ruchu v destinácii Čingov, prostredníctvom poskytovania kvalitných, komplexných služieb a infraštruktúry na úrovni európskych štandardov. Zámerom bolo vybudovať bazén pripomínajúcu hradnú vodnú priekopu s areálom imitujúcim pôvodné osídlenie. Projekt spája súčasnosť s históriou spomínaného Hradiska Čingov.

Okrem bazéna je areál vybavený technológiou a zázemím pre návštevníkov. „Okolie zároveň ponúka nádherné miesta ako Tomašovský výhľad, kde sa naskytá úchvatný pohľad na Prielom Hornádu. Osviežiť sa v letných horúčavách dá neďaleko na Palcmanskej Maši alebo si turisti môžu užiť scenériu z lanovky na Geravy. Veríme, že projekt Priekopa pod Akropolou bude slúžiť verejnosti dlhé roky a prispeje k rozvoju ekoturistiky v našom kraji,“ dodala výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.


Zdroj: SITA.sk - Slovenský raj má novú atrakciu, bazén s vodopádom pripomína starobylú priekopu pri Akropole – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Národný park Slovenský raj
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
SK8 odmieta plán národniarov. Menej krajov Slovensku nepomôže, problém je v centralizme
<< predchádzajúci článok
Šutaj Eštok: Samit Trumpa a Putina ukázal šancu na mier, aj keď dohoda zatiaľ neprišla

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 