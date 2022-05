Nadmerný zisk Slovnaftu mohol riešiť nový šéf Protimonopolného úradu, toho však podľa Sulíka zablokoval Matovič

Na čele je nominant Mostu

Világimu nechráni zisky

6.5.2022 - Minister hospodárstva Richard Sulík uviedol, že v konaní proti nadmernému zisku Slovnaftu ho zastavil Igor Matovič . Informoval o tom hovorca strany Sloboda a Solidarita (SaS) „Minister hospodárstva Richard Sulík koncom minulého roka predložil na rokovanie vlády nomináciu nového predsedu Protimonopolného úradu (PMÚ). Na novom kandidátovi Matúšovi Medvecovi bola v koalícii dohoda, prebehlo riadne výberové konanie vrátane verejného vypočutia, kandidát spĺňal všetky predpoklady a hlavne by nezávisle a odhodlane konal. Avšak Igor Matovič v januári jeho menovanie zastavil a dodnes neuviedol žiaden dôvod,“ uviedol Šprlák.Dnes, keď je na stole téma vysokých ziskov rafinérie Slovnaft, by bol podľa SaS práve nový predseda PMÚ tým človekom, ktorý by vedel a mohol zakročiť.Súčasný predseda PMÚ, ktorého koalícia nedokázala vymeniť kvôli zablokovaniu nominácie Richarda Sulíka, je nominantom MOSTu-Híd „Je naivné si myslieť, že Slovnaft si sám a dobrovoľne zníži zisky. Na toto slúži PMÚ. Koaličných partnerov som presne pred mesiacom, 6. apríla písomne informoval o tom, že by sme úplne zadarmo dokázali docieliť výrazné zníženie ceny nafty, na úkor zisku rafinérie Slovnaft, možno až na úroveň ceny v Maďarsku,“ uviedol Richard Sulík.Rovnako ich upozornil na neprimerané zisky Slovnaftu a navrhol riešenie. Ako ďalej dodal, zásadne odmieta, že by Oszkárovi Világimu alebo komukoľvek inému chránil zisky.Naopak, v konaní proti nadmerným ziskom Slovnaftu ho zastavil práve minister financií Igor Matovič, uvádza sa v tlačovej správe SaS.