Zelenskyj pozval na 9. mája do Kyjeva nemeckého kancelára Scholza a prezidenta Steinmeiera

Mocný politický krok

Vymieňali si ostré poznámky

6.5.2022 - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pozval predsedu nemeckej vlády a nemeckého prezidenta na návštevu Ukrajiny.Politikov pozval na 9. mája, deň, keď si Rusko pripomína víťazstvo Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne.Zelenskyj v piatok londýnskemu think-tanku Chatham House povedal, že hovoril s prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom a spolu s Olafom Scholzom ho pozval do Kyjeva, pričom ich príchod v danom čase by bol „veľmi mocný politický krok“.Nie je bezprostredne jasné, či nemeckí politici súhlasili s pozvánkou. Predsedníčka nemeckého parlamentu Bärbel Bas by mala v nedeľu navštíviť Ukrajinu a na cestu tam sa chystá aj ministerka zahraničia Annalena Baerbock.Nemecko je súčasťou západnej aliancie podporujúcej Ukrajinu, Scholz tam však ešte počas vojny necestoval.Nemecký premiér s v ostatných týždňoch skôr vymieňal ostré poznámky s ukrajinskými predstaviteľmi, pretože Kyjev odmietol pozvať nemeckého prezidenta pre jeho vzťahy s Ruskom z čias jeho pôsobenia v úrade ministra zahraničia.Západní predstavitelia veria, že ruský prezident na spomenutý Deň víťazstva urobí vyhlásenie týkajúce sa vojny, či už vyhlásenie víťazstva alebo eskalácie konfliktu.