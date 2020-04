Nádory tenkého čreva patria medzi zriedkavé

Kto je OZ Zriedkavé choroby:

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.4.2020 (Webnoviny.sk) -Aj keď sa oddelenie, kde ročne hospitalizujú vyše 1 100 pacientov z celého Slovenska, primárne zameriava na liečbu nádorov zažívacieho ústrojenstva, ktoré patria v onkológii k najčastejším, i tu sa stretávajú s raritnejšími diagnózami. "Ide najmä o karcinómy pažeráka, tenkého čreva, análneho kanála, vzácne formy rakoviny pečene, nádory pohrudnice, melanómy oka, ale tiež neuroendokrinné nádory, ktoré môžu postihnúť akýkoľvek orgán. Kľúčom k ich diagnostike sú moderné genetické vyšetrenia, ktoré prispeli k účelnejšej klasifikácii nádorov a tým aj k cielenejšej liečbe," hovorí primár oddelenia MUDr. Jozef Dolinský.Kým štatistiky nádorových ochorení tráviacej sústavy neslávne vedie hrubé črevo, a to ako na Slovensku tak i v Európe, susediace tenké črevo, kde prebieha najdôležitejšia časť trávenia, je na tom z pohľadu výskytu opačne.Ročne je v NOÚ diagnostikovaných približne 60 pacientov.V súčasnosti veľmi významne stúpa aj výskyt nádorov pankreasu, ktoré patria k mimoriadne zákerným ochoreniam, aj kvôli tomu, že z dôvodu dlhej bezpríznakovosti sa často diagnostikujú až v pokročilých štádiách. K zriedkavým diagnózam tu patria neuroendokrinné nádory, ktoré v porovnaní so štandardnými adenokarcinómami pankreasu majú ale oveľa priaznivejšiu prognózu. "Mali sme tu napríklad pacienta diagnostikovaného v 54. roku života, ktorý v súčasnosti prežíva s diagnózou neuroendokrinného nádoru pankreasu 14-ty rok," vysvetľuje klinická onkologička z oddelenia, MUDr. Silvia Jurišová.O charaktere nádoru pankreasu ako žľazy s vonkajším - exokrinným a vnútorným - endokrinným vylučovaním rozhoduje typ buniek, z ktorého je zhubný nádor tvorený. Neuroendokrinné nádory vznikajú z endokrinných buniek, ktoré majú na starosti produkciu hormónov ako napríklad inzulín ovplyvňujúci hladinu cukru v krvi. Štandardné adenokarcinómy (zhubné nádory buniek výstelkového tkaniva) pankreasu vznikajú z exokrinnej časti, ktorá tvorí 95% pankreasu a je zodpovedná za tvorbu pankreatickej šťavy napomáhajúcej tráveniu.Pre akýkoľvek typ nádoru, pri zriedkavých diagnózach o to viac, je kľúčová diagnostika. Na pomoc jej v posledných rokoch okrem patológie prichádzajú moderné genetické metódy, ktoré zásadným spôsobom menia klasifikáciu nádorov. Inak povedané, kým sa jednotlivé nádory kedysi definovali podľa časti tela, orgánu alebo neskôr bunky, z ktorej vychádzali, moderná genetická diagnostika ide hlbšie do vnútra bunky, až na úroveň génov. Výsledkom je zacielenie liečby na časť DNA, ktorá spustila nádorové bujnenie a to v kontexte liečby posúva medicínu o výrazný krok ďalej.Pozrite si tretiu časť videoseriálu TOP pracoviská pre zriedkavé choroby, ktoré pripravuje OZ Zriedkavé choroby. V seriáli sú postupne predstavované slovenské pracoviská a špičkoví odborníci.Seriál je prístupný aj na YouTube kanáli OZ Zriedkavé choroby:Občianske združenie Zriedkavé choroby odštartovalo svoju činnosť v roku 2018. Špecializuje sa na zriedkavé choroby, ktorými môže na Slovensku trpieť až 300-tisíc Slovákov. Na svojom portáli www.zriedkavechoroby.sk ponúka komplexné informácie, aktuality, zoznamy odborníkov a špecializovaných pracovísk, odborných zahraničných zdrojov a platforiem. Na portáli sa nachádza pravidelne aktualizovaná podstránka skutočných pacientskych príbehov, s opismi príznakov chorôb. Združenie poskytuje pacientom a ich blízkym poradenstvo, pomoc a tiež služby krízovej intervencie.Informačný servis