Otvorte aspoň letné terasy kaviarní a reštaurácií, zamestnávatelia podporujú návrh Sulíkovho ministerstva

29.4.2020 - Zamestnávatelia vítajú, že Európa začína s postupným uvoľňovaním reštrikcií, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie kontinuity práce a prežitie ekonomiky. V aktuálnej situácii je podľa nich potrebné nájsť rozumný kompromis medzi epidemiologickým rizikom a otváraním ekonomiky."Slovensko je jednou z najbezpečnejších krajín Európskej únie, ktorej sa darí držať počet nakazených na minimálnych číslach, preto si myslíme, že je už vhodný priestor na uvoľňovanie opatrení," konštatuje Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR).Ako zároveň upozorňuje, jedným zo segmentov, ktorý trpí najviac, je cestovný ruch a gastroprevádzky. "Z tohto dôvodu by sme chceli apelovať na vládu, aby umožnili otvorenie aspoň vonkajších terás pre kaviarne, cukrárne a reštaurácie,“ povedal generálny sekretár asociácie Oto Nevický.Za najakútnejší problém týkajúci sa cestovného ruchu a gastroprevádzok považuje AZZZ otázku vyriešenia nájmov, ktoré podniky a živnostníkov postupne likvidujú."Podporujeme návrh Ministerstva hospodárstva SR vyriešiť podporu úhrady nájmov v pomere 40:40:20, nakoľko by to odbremenilo mnohých podnikateľov v oblasti služieb a cestovného ruchu," informovali zamestnávatelia.