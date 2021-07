Naďovo ministerstvo sa oháňa transparentnosťou, ale nový tender na bojové obrnené vozidlá 8×8 nemusí priniesť nižšie ceny

Vyhýbavá odpoveď

Ministerstvo rokovalo o znížení ceny

Materiály nepredpokladajú zmenu ceny

Snažili sa nájsť najvýhodnejšie vozidlo

Projekt hodnotí ÚHP

29.7.2021 (Webnoviny.sk) - Nový medzinárodný tender na bojové obrnené vozidlá 8x8 nemusí priniesť nižšie ceny, ako boli dohodnuté v zrušenom obstarávaní naštartovanom ešte predchádzajúcim kabinetom, ale práve naopak.Upozorňuje na to analytik Vladimír Bednár, podľa ktorého to vyplýva aj z oficiálnych materiálov rezortu obrany. Ministerstvo obrany SR pri zrušení pôvodného obstarávania na vozidlá Vydra a spustení nového medzinárodného obstarávania na báze „vláda-vláda“ argumentuje potrebou transparentnosti.Na otázku, či vie ministerstvo zaručiť, že vysúťažené vozidlá budú cenovo výhodnejšie, ako tie v tendri naštartovanom predošlým kabinetom, však jednoznačne rezort obrany neodpovedal.„Predpokladaná cena obstarávania vychádza z doterajších ponúk získaných z prieskumu trhu. V prípade plánovaného obstarávania pôjde o vysúťaženie najvýhodnejšej ponuky s predpokladom splnenia všetkých požadovaných parametrov,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková s tým, že predpoklad dodávky prvých kusov techniky je v roku 2023.Samotný šéf rezortu obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) pritom ešte na prelome rokov pripúšťal, že pôvodný tender z dielne predošlého kabinetu by sa napokon mohol realizovať.Ministerstvo pod jeho vedením dokonca vyrokovalo s dodávateľom zníženie ceny z pôvodných štyroch miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty za vozidlo na 3,3 milióna eur. Na margo nového obstarávania minister Naď v júli uviedol, že predpokladaná suma za 76 vozidiel by mala byť okolo troch miliónov eur za kus.Podľa analytika Vladimíra Bednára však nový dokument o obstarávaní bojových vozidiel 8x8 z roku 2021 predpokladá cenu štyri milióny eur s daňou z pridanej hodnoty.„Súčasné materiály teda predpokladajú rovnakú cenu za bojové obrnené vozidlo, navýšenie ceny za vybudovanie infraštruktúry a nižšiu cenu za nákup potrebnej munície pri znížení objemu obstarávanej munície. Teda súčasné materiály de facto nepredpokladajú zmenu ceny, skôr naopak mierne navýšenie,“ uviedol pre agentúru SITA Bednár.Cenu vozidla však podľa neho výrazne ovplyvňuje rozsah výbavy. „Napríklad predchádzajúci projekt bojového obrneného vozidla Vydra predpokladal vybavenie vozidla nezávislým zameriavačom veliteľa, ktorý navyšuje cenu o 0,2 milióna eur. Nie je známy rozsah požadovanej kvality vozidla a tým nie je možné určiť, či je cena dostatočná,“ tvrdí analytik.Ako dodal, chýba zároveň diskusia o tom, či jednotlivé prvky výbavy dosahujú potrebnú úroveň pomeru ceny a kvality. „Cena vozidiel 8x8 sa v závislosti od miery požadovanej výbavy môže pohybovať v rozsahu dva až osem miliónov eur,“ uviedol Bednár.Rezort obrany pritom tvrdí, že dôvodom, prečo sa jeho súčasné vedenie rozhodlo realizovať tento projekt formou medzinárodnej spolupráce na báze „vláda – vláda“ je predovšetkým zachovanie transparentnosti obstarávania a zabezpečenie modernej a kompatibilnej techniky pre potreby Ozbrojených síl SR , a to v súlade so schválenými požiadavkami.Na rozdiel od predošlého vedenia rezortu obrany sa tak súčasné vedenie podľa Kakaščíkovej rozhodlo nájsť najvýhodnejšie vozidlo cestou medzinárodnej súťaže, a nerokovať len s fínskym výrobcom. V súťaži osloví ministerstvo krajiny, v ktorých pôsobia výrobcovia vozidiel tohto typu.Analytik však upozorňuje, že ani v tomto prípade sa nepredpokladá štandardná verejná súťaž, ale spomínané obstarávanie systémom „vláda-vláda“. „Teda nevieme, akým spôsobom bude naozaj prebiehať obstarávanie. Systémom „vláda-vláda“ boli obstarávané aj lietadlá F-16 a vrtuľníky UH-60M. Teda Ministerstvo obrany SR môže v skutočnosti rokovať len s jedným dodávateľom,“ tvrdí Bednár.Projekt nákupu bojových obrnených vozidiel 8x8 v súčasnosti hodnotí Útvar hodnoty za peniaze . Po posúdení zámeru ministerstva obrany bude projekt predložený v najbližších mesiacoch na rokovanie vlády SR, ktorá rozhodne o spôsobe obstarávania.V rámci aktualizácie pokračovania projektu vykonalo ministerstvo analýzu s ohľadom na potreby Ozbrojených síl SR do roku 2035. Celkový počet vozidiel v danom horizonte by mal dosiahnuť 500 kusov v 20 variantoch. V prvotnej fáze, o ktorej bude v auguste rozhodovať vláda, je počet stanovený na 76 kusov, čo zabezpečí vybudovanie dvoch mechanizovaných práporov.Bednár však pripomína, že ide zatiaľ o jediný oficiálny materiál, ktorý súčasná vláda k projektu pripravila a v podstate kopíruje pôvodné zadanie realizované za predchádzajúcej vlády. „Taktiež jednotková cena je rovnaká. Takže v súčasnej dobe sa oproti predchádzajúcej vláde nič nezmenilo. Preto nevidím zatiaľ žiadnu zmenu a tým pádom nevidím dôvod, prečo bol predchádzajúci projekt zastavený,“ dodal.