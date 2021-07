Zaseknutá loď Ever Given dorazila konečne do Holandska, náklad mala doručiť už pred mesiacmi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.7.2021 (Webnoviny.sk) - Do holandského Rotterdamu dorazila masívna kontajnerová loď, ktorá v marci takmer týždeň blokovala Suezský prieplav. Ever Given doplávala do kontajnerového terminálu Amazonehaven vo štvrtok ráno, mesiace po plánovanom termíne príchodu, a začali z nej vykladať náklad.Loď by mala podľa rotterdamského prístavu zostať v Holandsku do 5. augusta, potom by mala vyplávať do anglického prístavu Felixstowe.Ever Given, ktorá sa plaví pod panamskou vlajkou, smerovala do Rotterdamu, keď sa 23. marca neďaleko mesta Suez vzpriečila v prieplave a zasekla sa na brehu. Uvoľnenie trvalo šesť dní a okrem iného zahŕňalo flotilu silných remorkérov a bagrovacích plavidiel, ktoré odbagrovali 30-tisíc kubických metrov bahna a piesku.Po tom, ako sa ju po šiestich dňoch podarilo uvoľniť, úrady nariadili, aby loď zostala zadržaná vo Veľkom horkom jazere uprostred kanála, než sa majitelia a egyptské úrady dohodnú na urovnaní. Po troch mesiacoch sporu a rokovaní loď opustila prieplav začiatkom tohto mesiaca.