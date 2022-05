Naďovo ministerstvo si pohlo s nákupom dronov, už o pár mesiacov by malo prísť s návrhom na obstarávanie

11.5.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo obrany SR by malo o niekoľko mesiacov prísť na rokovanie vlády s návrhom na obstarávanie dronov. Uviedol to šéf rezortu obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) po stredajšom rokovaní vlády.„S nákupom dronov sme sa pohli aj vďaka tomu, že zástupcovia spoločností, ktoré ich vyrábajú, prišli aj na medzinárodný veľtrh IDEB do Bratislavy, takže sme mali ďalšie rokovania,“ povedal Naď.