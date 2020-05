Nadšenci moderných technológii sa dočkali, Microsoft predstavil hybridný Surface Book 3 a Surface Go 2 (video)

Do predajní sa dostane v priebehu júna

V Británii ho začnú predávať 5. júna s minimálnou cenovkou 1599 libier (1830 eur).

Novinka sľubuje kvalitnejšie komponenty

7.5.2020 - Spoločnosť Microsoft predstavila nové produkty zo svojej dielne. Hybridný notebook/tablet Surface Book 3 prichádza v 13-palcovej a 15-palcovej verzii s desiatou generáciou procesoru Intel Core, ktorá mu dáva o 50 percent väčší výkon oproti jeho predchodcovi Surface Book 2 z roku 2018.Spolu s grafickou kartou Nvidia GeForce firma po prvý raz pridala aj možnosť grafického čipu Nvidia Quadro.Cena novinky sa v USA začína na 1599 dolároch (v prepočte približne 1480 eur), pričom do predaja sa dostane 21. mája.Tablet Surface Go 2 má 10,5-palcový displej a podobné telo ako jeho predchodca. Ponúka odnímateľnú klávesnicu podobnú tej, akou disponujú Surface Pro 7 a Pro X.Ôsma generácia procesoru Intel Core M zabezpečuje o 64 percent väčší výkon v porovnaní s predchádzajúcou verziou a tiež dlhšiu výdrž batérie.Novinka má aj lepší mikrofón a päťmegapixelovú prednú kameru, ktorá sľubuje dostatočnú ostrosť počas videohovorov aj pri slabšom osvetlení.Začnú ho predávať 12. mája, pričom v USA od 399 dolárov (370 eur) a v Británii od 399 libier (460 eur).Microsoft predstavil aj nové slúchadlá Surface Headphones 2 s lepšou kvalitou zvuku a dlhšou výdržou batérie. Tentoraz aj v čiernej farbe.Od 12. mája si ich bude možné kúpiť v Spojených štátoch za 249 dolárov (230 eur) a od 5. júna aj v Británii za takmer 240 libier (275 eur).Zákazníci si budú môcť od 12. mája zadovážiť aj bezdrôtové slúchadlá do uší Surface Earbuds, ktoré v USA dostali cenu 199 dolárov (185 eur) a v Británii 199 libier (228 eur).