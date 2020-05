Zomrel niekdajší spevák kapely Bad Company Brian Howe

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.5.2020 - Vo veku 66 rokov zomrel Brian Howe, ktorý sa preslávil ako spevák britskej rockovej kapely Bad Company. Naposledy vydýchol v stredu vo svojom dome na Floride. Smutnú správu potvrdil portálu TMZ príbuzný zosnulého s tým, že interpret skonal v dôsledku zástavy srdca, a to zrejme počas prevozu do nemocnice.Spevák už dlhšie bojoval s problémami so srdcom a v roku 2017 utrpel infarkt.Brian Anthony Howe sa narodil 22. júla 1953 v Portsmouthe. S Bad Company vydal štúdiovky Fame and Fortune (1986), Dangerous Age (1988), Holy Water (1990) a Here Comes Trouble (1992), pričom na mnohých skladbách sa podieľal aj ako spoluautor.Formáciu opustil v roku 1994. S Tedom Nugentom vydal album Penetrator (1984). Na konte má tiež sólovky ako Tangled in Blue (1997) a Circus Bar (2010).