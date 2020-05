Nadšenci pozorovania planét si prídu na svoje, koncom mája bude Merkúr jasne viditeľný

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.5.2020 - Priaznivci nočnej oblohy budú môcť využiť posledné májové dni na pozorovanie planéty Merkúr. Tá je koncom mesiaca v najlepšej pozícii na večerné pozorovanie v tomto roku. Merkúr je najmenšia planéta Slnečnej sústavy, ktorá obieha najbližšie k Slnku. Počas svojho obehu je dostatočne jasný na to, aby bol viditeľný.Podľa Jána Svoreňa z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) ho však aj napriek tomu väčšina ľudí nikdy nevidela."Traduje sa legenda, podľa ktorej ani Mikuláš Kopernik túto planétu nikdy nevidel. Dôvodom je to, že ako vnútorná planéta (voči Zemi) sa uhlovo nikdy nevzdiali od Slnka viac ako 28 stupňov. Takže aj po západe alebo pred východom Slnka je takmer stále v súmraku na prežiarenej oblohe," vysvetlil astronóm.V poslednej dekáde mája ale budú najlepšie podmienky pre pozorovanie Merkúru. "Merkúr dosiahne jasnosť najjasnejších hviezd (nultú magnitúdu) a bude zapadať až dve hodiny po západe Slnka. Sú to najlepšie večerné pozorovacie podmienky v roku 2020. A navyše ho bude možné na oblohe ľahko nájsť, keďže 22. mája po západe Slnka bude Merkúr len 1,2 stupňa vľavo od jasnej Venuše a 24. mája bude v blízkosti aj úzky kosáčik Mesiaca len pár dní po nove," uzavrel Svoreň.