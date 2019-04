Nadšenci športu z troch krajín si na Liptove zmerajú sily

Na snímke Chopok. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Liptovský Mikuláš 6. apríla (TASR) – Štyri stovky športových nadšencov zo Slovenska, Česka i Poľska si v sobotu zmerajú sily na štafetových pretekoch Liptov Ride. Súťažiť budú v disciplínach na snehu, vo vode i po zemi — na trasách medzi Demänovskou dolinou, Chopkom, iľanovskými lúkami, lesmi a Liptovským Mikulášom.Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov informovala, že na preteky je tento rok registrovaných 16 jednotlivcov a 78 tímov. Podujatie je spojením zimných športov s letnými. Súťažiť sa bude v behu, skialpinizme, freeride, cyklistike a v jazde na divokej vode v kajaku. Preteky sa začínajú v Areáli vodného slalomu v Liptovskom Mikuláši o 8. h ráno štartom jednotlivcov.povedala Katarína Guothová z organizačného tímu podujatia. Dodala, že najlepšie tímy očakávajú v cieli na poludnie, no bude to závisieť aj od nástrah aprílového počasia.Trasa behu je dlhá 13,5 kilometra, skialp disciplína na Chopok je s prevýšením 1046 výškových metrov. Freeride disciplína je situovaná v strmom žľabe z Chopku do Jasnej Lúčok, trasa bicyklom je dlhá 22,1 kilometra s prevýšením ďalších 1028 metrov. Záver patrí jazde kajakom na divokej rieke pomedzi bránky. Organizátori očakávajú, že výsledky budú vyhlasovať popoludní okolo 15.30 h.