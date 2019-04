Tymošenková odmietla moderovať diskusie medzi Zelenským a Porošenkom

Bývalá ukrajinská premiérka Julija Tymošenková. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Kyjev 6. apríla (TASR) - Ukrajinská expremiérka Julija Tymošenková odmietla ponuku na moderovanie predvolebných diskusií medzi prezidentskými kandidátmi Volodymyrom Zelenským a Petrom Porošenkom, súčasnou hlavu štátu. Oznámil to v piatok hovorca Zelenského štábu Dmytro Razumkov.Úloha moderátora bude podľa neho teraz ponúkanávysvetlil Razumkov.Na adresu Tymošenkovej uviedol, že ak by ponuku prijala, bola by nezávislou moderátorkou.citovala Razumkova agentúra UNIAN.Zelenskyj vo štvrtok navrhol, aby debatu pred rozhodujúcim kolom volieb moderoval kandidát, ktorý v prvom kole skončil ako tretí, teda Tymošenková. Podľa Zelenského môže Tymošenková zaručiť čestnú diskusiu, pretože nepodporuje žiadneho z dvojice kandidátov.Zelenskyj chce, aby sa diskusia medzi ním a Porošenkom uskutočnila 19. apríla v kyjevskom Národnom športovom komplexe Olimpijskyj.Podľa agentúry Interfax-Ukrajina Porošenko v piatok reagoval slovami, žePodľa jeho slov bol Zelenského návrh neúctivým voči Tymošenkovej a jej voličom.V prvom kole prezidentských volieb, ktoré sa konalo 31. marca, ani jeden z 39 kandidátov nezískal podporu viac ako polovice zúčastnených voličov. Dvaja najúspešnejší kandidáti — Zelenskyj (získal vyše 30 percent hlasov) a Porošenko (takmer 16 percent) — sa tak stretnú v druhom kole, ktoré je naplánované na 21. apríla.