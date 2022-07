Nadšenie zo skúsenosti prenášajú v dm na zákazníka. Workshopfest plný inšpirácií

Inšpirácia rozvíja a posúva vpred

Úzke prepojenie s praxou

Pracovníci z predajní denne odpovedajú na rozličné otázky zákazníkov a snažia sa im vhodne poradiť. Aby sa vedeli zorientovať v sortimente a množstve nových produktov, načerpali potrebnú inšpiráciu a vedomosti priamo od odborníkov, navštívili dm Workshopfest. V priestoroch Neologickej synagógy v Žiline sa stretlo 183 spolupracovníkov z prevádzok z celého Slovenska spolu s dodávateľmi dm drogerie markt. Vďaka sérii vzdelávacích a interaktívnych workshopov získali množstvo skúseností a užitočných informácií pre seba, svojich kolegov a zákazníkov."Na začiatku bola idea. Poďme sa o produktoch, ktoré predávame, dozvedieť viac. Ale urobme to inak ako sme boli doteraz zvyknutí. Kolegom venujúcim sa internému vzdelávaniu v dm sa nápad zdal byť inšpiratívny a pustili sme sa do realizácie spolu s rezortom nákupu a marketingu. A tak vzniklo úžasné podujatie Workshopfest," vysvetľuje s nadšeníma pokračuje: "Je to festival najaktuálnejších noviniek a trendov na trhu krásy, domácnosti a zdravia.""Inšpirácia je tá pravá emócia, ktorá môže nadchnúť zákazníkov, kolegov a celé okolie. Chceme, aby zažívali WAU momenty pri návšteve predajní. Tie ale môžu zažiť vtedy, ak ich na ne dokážu pozitívnym spôsobom preniesť naši spolupracovníci z predajní. Tí to však potrebujú vyskúšať čo najskôr na vlastnej koži. Iba tak dokážu dokonale poradiť či odporučiť konkrétny produkt. Ak s ním majú osobnú skúsenosť. Ak o ňom vedia informácie nad rámec tých, ktoré sú uvedené na obale," hovorí"Stretla som tu množstvo angažovaných kolegov. Presne o to sa v dm-ke snažíme. Prepájať tých, ktorí vedia s tými, ktorí chcú vedieť. Vďaka vzdelávaniu tohto typu vedia prepájať súvislosti, môžu lepšie pochopiť potreby kupujúceho a odborne mu pomôcť. To je pridanou hodnotou, ktorú sa pokúšame poskytnúť," konštatujePánsky svet, pleťová, vlasová a dekoratívna kozmetika, domácnosť, zdravá strava, certifikácia bio produktov, doplnky výživy, diagnostika tela, fyzioterapia a mnohé ďalšie. Dvojdňové podujatie poňalo viacero užitočných tém a bolo rozdelené do ôsmich blokov. Ku každej téme bola priradená konkrétna skupina pozostávajúca z kolegýň a kolegov z predajní. Po prezentácii nasledovala diskusia s odborníkmi. Jednotliví dodávatelia sa spolupodieľali na tvorbe obsahu a vedení jednotlivých prednášok. Urobiť v jeden deň viacero workshopov k aktuálnym témam vrátane rôznych sprievodných aktivít sa ukázalo ako maximálne praktické a informačne výživné."Som nadšený, že konečne po viac ako dvoch rokoch sa môžu naši kolegovia stretnúť a porozprávať. Byť v priamom kontakte s dodávateľmi a odborne sa vzdelávať," dodávaTo, čo zákazník potrebuje, je inšpirácia, nadšenie a odbornosť. Aj takáto forma vzdelávania poskytuje následne nakupujúcemu informácie zlepšujúce kvalitu jeho života."dm chce prostredníctvom ekologických produktov vplývať na zákazníkov a zlepšovať tak životné prostredie. Prezentovali sme rôzne tipy ako žiť udržateľne. V každej sortimentnej skupine sme mali vhodnú alternatívu," hovorí"Dozvedela som sa nové fakty o bylinkách a tak budem môcť prezdieľať množstvo užitočných informácií," teší sa"Tento Worhshopfest mi dal veľa. Chcela som sa utvrdiť v niektorých veciach, či ich robím správne. Napríklad, či sa naozaj dobre starám o svoju pleť. Najmä teraz, keď sme po covide," dopĺňa"Na filiálkach máme stále viac mužských zákazníkov, ktorým budeme vedieť lepšie poradiť aj vďaka tomuto podujatiu," potvrdzuje"Počuli sme rady a tipy. Posuniem ich kupujúcim. Ako si správne farbiť vlasy alebo vhodnosť používania niektorých šampónov," uzatvára