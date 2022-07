Obdobie lockdownu nezabránilo svetu v prechode na mobilné zariadenia

Firmy, ktoré vsadili na mobily, výrazne zvýšili svoju hodnotu

O brokerovi Zetano

4.7.2022 (Webnoviny.sk) - Blíži sa éra, kedy bude mobilný prístup k internetu dominantný.Odhaduje sa, že v roku 2022 bude na celom svete v prevádzke 6,64 miliardy smartfónov s penetráciou v celosvetovej populácii 83,72 %. To je výrazný nárast za posledných päť rokov, keď v roku 2016 bola penetrácia približne polovičná (49,40 %). Prechod na smartfóny sa nezastavil ani počas pandémie: počet smartfónov na celom svete sa zvýšil o 10 % zo 6,055 miliardy v roku 2020 na odhadovaných 6,648 miliardy v tomto roku.Svet je na ceste k prístupu k internetovému obsahu s prevahou mobilných zariadení. Mobilné zariadenia sa stali dostupnejším variantom pripojenia k internetu ako pevné siete a inteligentné telefóny sú lacnejším variantom osobných počítačov.Odhaduje sa, že v roku 2025 bude 72 % používateľov internetu využívať výhradne mobilné zariadenia, kým v súčasnosti je to "len" 57 % populácie.Podľa brokera Zetano je globálna mobilná transformácia sprevádzaná rastúcou dominanciou dodávateľov mobilných technológií a softvéru, ktorí získali náskok pred hráčmi v iných oblastiach IT, technológií a zábavy. Firmy, ktoré včas zachytili trend prechodu na mobilné zariadenia, výrazne posilnili svoju pozíciu na trhu. Lídrom v tejto oblasti je jednoznačne Apple, ktorý dokázal svoju trhovú kapitalizáciu znásobiť za posledných 15 rokov až tridsaťkrát. Hlavné spoločnosti , ktoré dostatočne skoro vsadili na mobilné zariadenia ako dominantné pri prístupe na internet:Apple – trhová kapitalizácia narástla 30x za 15 rokovMeta Platforms – trhová kapitalizácia narástla 7x za 10 rokovGoogle – trhová kapitalizácia narástla 4x za 8 rokovSamsung – trhová kapitalizácia narástla 4x za 15 rokov** ZETANO je registrovaná značka spoločnosti Wonderinterest Trading Ltd. s registračným číslom HE 332830. Wonderinterest Trading Ltd je cyperská investičná spoločnosť (CIF) pod dohľadom a reguláciou Cyperskej komisie pre reguláciu predaja cenných papierov (CySEC) s licenciou číslo 307/16, so sídlom 176, Makariou III Avenue, Paschalis Court, Office 201, 3027, Limassol, Cyprus. Ďalšie informácie získate na adrese: support@zetano.com Upozornenie na riziká: CFD (kontrakty na rozdiel) sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. Pri obchodovaní CFD stráca peniaze 71,43 % účtov retailových investorov. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako CFD fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty peňazí.Informačný servis