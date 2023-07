Nadúmrtnosť na Slovensku pretrváva najmä u mladších seniorov, s ústupom pandémie však počty klesajú (foto)

Pod dlhodobým priemerom

26.7.2023 (SITA.sk) - Počet úmrtí sa na Slovensku udržal pod priemerom rokov pred pandémiou, nadúmrtnosť však pretrvávala u mladších seniorov.Konštatuje to v tlačovej správe hovorkyňa Štatistického úradu (ŠÚ) SR Vladimíra Orgoňová , podľa ktorej pokles zaznamenali dve najčastejšie príčiny úmrtí, a to choroby obehovej sústavy a nádory. Nadúmrtnosť o 12 percent pretrvala v skupine mladších seniorov vo veku od 65 do 74 rokov.Mierne nadpriemerný počet zomretých z regionálneho hľadiska mali Trenčiansky a Košický kraj. Celková úmrtnosť na Slovensku sa aj v 2. štvrťroku 2023 dostala po dvoch rokoch pod hodnotu dlhodobého priemeru pred pandémiou. V súhrne za apríl až jún tohto roka zomrelo v SR 12,3-tisíca ľudí, čo je medziročne o takmer 11 percent menej osôb (o 1,5-tisíca).Súčasne to bolo o 3,1 percenta menej zomretých ako hodnoty päťročného priemeru rokov 2015 – 2019, teda pred nástupom pandémie. Vyplýva to z predbežných dát o počtoch zomretých a príčinách úmrtí za druhé tri mesiace roka 2023, ktoré aktuálne zverejnil Štatistický úrad.„Menej úmrtí v porovnaní s päťročným priemerom ovplyvnil v prvom aj v druhom štvrťroku okrem ústupu pandémie hlavne nižší počet zomretých v dvoch najčastejších príčinách úmrtí – pri chorobách obehového systému a nádoroch,“ uviedla Zuzana Podmanická , riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.Doznievanie pandémie COVID-19 sa prejavilo aj na znížení hrubej miery úmrtnosti. Počet zomretých prepočítaný na 100-tisíc obyvateľov sa dostal v druhom štvrťroku tohto roka na 904 úmrtí. V priemere za rovnaké obdobie posledných piatich rokoch pred pandémiou bol na úrovni 931 úmrtí na 100-tisíc obyvateľov.Hrubá miera úmrtnosti tak bola nižšia ako päťročný priemer pred pandémiou už druhý štvrťrok po sebe. Najväčšia skupina zomretých, seniori vo veku 65 a viac rokov, predstavovala v 2. štvrťroku takmer 78 percent všetkých úmrtí (9,5 tisíca osôb). Ich počet bol o necelé 2 percentá vyšší ako päťročný priemer pred pandémiou, ale zároveň o 10 percent nižší ako vlani.Medziročne počet zomretých klesol o 12 percent a oproti päťročnému priemeru dokonca až o 17 percent. V tejto vekovej kategórii zomrelo v 2. štvrťroku tohto roka 2,7 tisíca osôb. Počet zomretých za druhý štvrťrok tohto roka klesol medziročne vo všetkých krajoch Slovenska.V šiestich bol počet zomretých nižší aj v porovnaní s priemerom pred pandémiou. Miernu nadúmrtnosť zaznamenali len Trenčiansky (1,8 percenta) a Košický kraj (0,8 percenta). Najvyššiu podúmrtnosť, a to o viac ako 7 percent, v porovnaní s rovnakým obdobím nepoznačeným pandémiou, mali Prešovský a Nitriansky kraj.Na následky infekcie COVID-19 zomrelo od začiatku apríla do konca júna tohto roka 62 osôb, čo je takmer sedemkrát menej ako v rovnakom období v roku 2022. Na znížení úmrtnosti sa významne podieľala dlhodobo najčastejšia príčina úmrtí v SR – choroby obehového systému, ktorá tvorila 46 percent úmrtí (5,6 tisíca osôb). Ich počet medziročne klesol takmer o 9 percent a oproti priemeru pred pandémiou o viac ako 6 percent.Druhou najčastejšou príčinou zomierania v SR boli nádory, ktoré si v druhom štvrťroku vyžiadali takmer 3,2 tisíca obetí a tvorili 26 percent zo všetkých úmrtí. Za posledných dva a pol roka zomieralo na nádory menej ľudí ako predstavuje päťročný priemer pred pandémiou.