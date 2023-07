Výbuch plynovej bomby v tábore zranil najmä deti, začaté je trestné stíhanie a vyčíslili aj škody (foto)

aktualizované 26. júla, 10:25



Zranených previezli do nemocníc

Najťažšie zranené je 11-ročné dievča





Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia. Škodu, ktorá majiteľovi výbuchom vznikla, predbežne odhadli na 50-tisíc eur. Chata bola výbuchom poškodená natoľko, že hrozí nebezpečenstvo zrútenia časti budovy a k posúdeniu sa vyjadrí statik. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.





26.7.2023 (SITA.sk) -V utorok ráno vybuchol v chate v horolezeckom tábore v katastrálnom území obce Lehota pod Vtáčnikom (okres Prievidza) plynový sporák, ktorý bol napojený na plynovú bombu.Ako informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, v čase výbuchu sa v chate nachádzalo, z toho traja dospelí a desať detí.Ako pre agentúru SITA doplnil hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne Marián Petrík , výbuch v priestoroch chaty nahlásili krátko po pol deviatej. Z trinástich osôb sa ich pri incidente„Na mieste udalosti zasahovalo 13 príslušníkov HaZZ z Prievidze a Trenčína s piatimi kusmi techniky, ktorí spolu so zdravotnými záchranármi poskytovali postihnutým osobám predlekársku prvú pomoc, ošetrenie a následne ich transportovali do sanitných vozidiel, respektíve vrtuľníka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ," uviedol Petrík s tým, že zásah už hasiči ukončili.Hovorkyňa Operačného strediska Zdravotnej záchrannej služby Alena Krčová uviedla, že na mieste nešťastia vyslaní pozemní aj leteckí záchranári ošetrili spolu deväť zranených, z toho dvoch dospelých a sedem detí.Po ošetrení boli všetci prevezení do nemocníc v Banskej Bystrici, Bratislave, Bojniciach, Topoľčanoch a v Trenčíne. „Dospelí utrpeli ľahšie až stredne ťažké poranenia, detaily k zdravotnému stavu detí vzhľadom na ich vek uviesť nemôžem," doplnila pre agentúru SITA Krčová.Ako na sociálnej sieti uviedla Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air Transport Europe (ATE) , k nehode vyslali dva záchranárske vrtuľníky. Ako prvý vzlietol vrtuľník z Banskej Bystrice. „Keďže zranení sa nachádzali na mieste, kde nebolo možné pristáť, lekár bol spustený k miestu nehody na lane pomocou palubného navijaka," uviedli leteckí záchranári.Lekár ATE si do svojej starostlivosti prevzal najťažšie zranenú osobu, 11-ročné dievča českej národnosti, ktoré utrpelo poranenia tváre. „Po ošetrení a preložení na palubu vrtuľníka bolo dievča v stabilizovanom stave pri vedomí prevezené do Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici," uviedlo ATE.Medzičasom smeroval na miesto udalosti druhý vrtuľník zo strediska Bratislava. Jeho posádka po prílete ošetrila 45-ročnú ženu českej národnosti s poranením hornej končatiny a viacerými povrchovými zraneniami. „V stabilizovanom stave bola vrtuľníkom prevezená do nemocnice v Banskej Bystrici," dodali leteckí záchranári.