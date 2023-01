Nadúmrtnosť v decembri bola druhou najvyššou za uplynulý rok, COVID-19 bol až ôsmou najčastejšou príčinou smrti

Viac ľudí zomrelo v marci a januári

Pribudlo výrazne viac seniorov

Choroby obehového systému

29.1.2023 (Webnoviny.sk) - Nadúmrtnosť na Slovensku sa v decembri priblížila k hranici 20 percent, čím bola druhá najvyššia v roku 2022. V tlačovej správe o tom informoval Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) . Celkovo vyššia nadúmrtnosť bola dôsledkom nárastu počtu zomretých na choroby obehového systému a dýchacej sústavy.Ako uviedol ŠÚ SR, z regionálneho hľadiska bol zaznamenaný zvýšený počet zomretých najmä v Trenčianskom kraji, kde úmrtnosť prekročila takmer o tretinu priemer pred pandémiou. COVID-19 bol ôsmou najčastejšou príčinou smrti, v decembri mu podľahlo 93 osôb.Z predbežných dát ŠÚ SR o počtoch úmrtí a ich príčinách za december 2022 vyplýva, že na Slovensku zomrelo viac ako 5,4 tisíca ľudí.Po marci a januári to bol tretí najvyšší počet za posledných 12 mesiacov. „Celkový počet zomretých bol o 17,8 percenta vyšší než priemerná hodnota rovnakého mesiaca rokov 2015 – 2019 pred nástupom pandémie," dodal úrad s tým, že údaje za minulý rok sa budú ešte spresňovať.„Dáta o počtoch zomretých na Slovensku a príčinách úmrtí v roku 2022 sa momentálne dôsledne preverujú a spresňujú a, ako po iné roky, definitívne údaje budú zverejnené ma konci marca 2023," uviedla riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR Zuzana Podmanická Ako informoval úrad, v decembri, rovnako ako počas celého uplynulého roka, zomieralo menej osôb v porovnaní s päťročným priemerom pred pandémiou v skupine ľudí v produktívnom veku, teda od 15 do 64 rokov.„Medzi zomretými pribudlo v decembri výrazne viac seniorov nad 65 rokov, čo je najpočetnejšia z troch základných vekových skupín v štruktúre zomretých. V decembri 2022 dosiahla nadúmrtnosť takmer 24 percent, keď celkovo zomrelo približne 4,3 tisíca seniorov, ktorí tvorili takmer 79 percent všetkých úmrtí," informoval ŠÚ SR.Horšie bol na tom vývoj úmrtnosti u ľudí od 65 do 74 rokov, teda u mladších seniorov. Úmrtnosť u nich predstavovala necelých 30 percent, pričom u starších seniorov sa pohybovala na úrovni 21 percent.Podľa informácií ŠÚ SR sa oproti päťročnému priemeru pred pandémiou najvýraznejšie zvýšili počty úmrtí v Trenčianskom a v Trnavskom kraji. V Trenčianskom kraji o 33 percent, v Trnavskom o 21 percent. Najmenší nárast bol zaznamenaný v Banskobystrickom a Košickom kraji. V Banskobystrickom kraji o 11 percent, v Košickom o 12 percent.Medzi najčastejšie príčiny smrti patrili choroby obehového systému, ktoré predstavovali 47 percent úmrtí, čo je takmer 2,6 tisíca osôb. Ďalšou častou príčinou boli podľa úradu nádory, ktoré zapríčinili 22 percent úmrtí, čo je takmer 1,2 tisíca osôb.Ako uvádza ŠÚ SR, tieto dve skupiny príčin úmrtia patria na Slovensku dlhodobo k najčastejším. „Na choroby obehového systému zomrelo v decembri o vyše 13 percent osôb viac ako v priemere rokov 2015 – 2019, čo sa odrazilo aj na vyššej celkovej nadúmrtnosti na sklonku minulého roka. Po piatich mesiacoch nastal mierny rast aj v prípade nádorov, v decembri 2022 zomrelo o takmer dve percentá viac ľudí, ako predstavuje päťročný priemer," doplnil úrad. Koronavírus ovplyvňuje podľa ŠÚ SR úmrtnosť len nepatrne, pričom tvorí takmer dve percentá všetkých úmrtí, kde sa drží už od mája 2022. Úrad pripomenul, že koronavírus bol ešte počas prvých štyroch mesiacoch uplynulého roka treťou alebo štvrtou najčastejšou príčinou smrti. Definitívne údaje za rok 2022 budú zverejnené 31. marca.