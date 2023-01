Obchod EÚ s Ruskom sa výrazne zmenšil, vplyv opatrení sa prejavil v posledných mesiacoch

Obchodný deficit Únie voči Rusku

Šesť kľúčových produktov do EÚ

29.1.2023 (Webnoviny.sk) - Obchod Európskej únie (EÚ) s Ruskom výrazne klesol. Podstatne ho ovplyvnila ruská invázia na Ukrajinu a následné reštrikcie Únie v oblasti importu a exportu viacerých produktov.Vplyv týchto opatrení sa osobitne prejavil v posledných mesiacoch. Informoval o tom v stredu štatistický úrad Európskej únie Eurostat Export EÚ do Ruska aj import z tejto krajiny podľa sezónne upravených údajov zreteľne klesli pod úrovne z obdobia pred ruskou inváziu na Ukrajinu. Podiel Ruska na importe Únie sa od februára do septembra 2022 znížil zo 6,4 na 3,8 percenta.Podiel ruského trhu na exporte Únie v rovnakom období oslabil z 2,3 na 1,1 percenta. Obchodný deficit EÚ voči Rusku kulminoval v marci 2022 vo výške 19,6 miliardy eur. Potom postupne klesal a v septembri bol už len na úrovni 9,7 miliardy eur.Pokiaľ ide o podiel Ruska na importe šiestich kľúčových produktov do Únie, silný pokles je viditeľný v prípade uhlia, zemného plynu, ropy, hnojív a železa a ocele, ale podiel niklu sa mierne zvýšil. Najväčší pokles nastal v tom, aký má Rusko podiel na dovoze uhlia do EÚ.Ten sa znížil zo 45 percent v roku 2021 na 13 percent v treťom kvartáli 2022. Podiel ruského zemného plynu na dovoze do EÚ klesol v rovnakom období z 36 na 18 percent, podiel hnojív z 29 na 17 percent a podiel železa a ocele zo 16 na päť percent.