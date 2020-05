Nádvorie Notre-Dame otvorili pre verejnosť, katedrála bude ešte niekoľko rokov zatvorená

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.5.2020 - Nádvorie parížskej katedrály Notre-Dame, ktorú vlani 15. apríla zničil požiar, znovu otvorili pre verejnosť. Podľa organizácie zodpovednej za opravu gotickej stavby to umožnilo ukončenie hĺbkového čistenia priestoru, ktorého cieľom bolo odstránenie toxického oloveného prachu z nádvoria. Oznámili to v stanovisku, ktoré zverejnili v nedeľu.Pri požiari historickej pamiatky zhoreli podľa odhadov desiatky ton olova a do okolia sa tak dostalo obrovské množstvo nebezpečného oloveného prachu.V záujme ochrany verejného zdravia budú priestor ďalej "pravidelne čistiť a zbierať vzorky" na monitoring a analýzu.Katedrála bude zatvorená ešte niekoľko rokov, kým neukončia renovačné práce.