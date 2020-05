Ťažobný gigant zničil prastaré aborigénske jaskyne v Austrálii, za svoj čin sa ospravedlnil

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.5.2020 - Ťažobný gigant Rio Tinto sa ospravedlnil za to, že vyhodil do vzduchu 46-tisíc rokov staré aborigénske jaskyne v Západnej Austrálii, ktoré sa datovali až po poslednej ľadovej doby.Jaskyne Juukan Gorge v regióne Pilbara zničili minulú nedeľu, keď spoločnosť Rio Tinto rozširovala svoj projekt na ťažbu železnej rudy schválený úradmi."Ospravedlňujeme sa za nešťastie, ktoré sme spôsobili," vyjadril sa za firmu Chris Salisbury, ktorý je zodpovedný práve za ťažbu železnej rudy.Zároveň vzdal úctu členom aborigénskej korporácie Puutu Kunti Kurrama and Pinikura People (PKKP), ktorá je tradičným vlastníkom oblasti."Budeme ďalej spolupracovať s PKKP, aby sme sa poučili z toho, čo sa stalo a posilnili naše partnerstvo. Urgentne tiež prehodnocujeme naše plány pre všetky ďalšie lokality v oblasti Juukan Gorge," skonštatoval.V odľahlej lokalite našli viacero prehistorických artefaktov, ako napríklad opasok z ľudských vlasov, ktorého analýza potvrdila priame prepojenie medzi PKKP a obyvateľmi jaskýň spred štyritisíc rokov.