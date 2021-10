Nádych pre život. September- október – mesiace povedomia o pľúcnych fibrózach

OZ Nádej pre pľúca - klub pacientov s pľúcnou fibrózou

27.10.2021 (Webnoviny.sk) -Je málo známe, žeAk pľúca postihne progresívna pľúcna fibróza, začnú sa postupne a nezvratne meniť, poškodzovať, tuhnúť a ich funkcie sa zhoršujú. Preto je nutné fibrózu včas odhaliť a začať liečiť. MedzipatríĎalej to môže byťieto príznaky sú dosť všeobecné a často vedú ľudí k mylnému záveru, že ide o bežné prejavy starnutia.Preto je dôležité, aby si pacienti a ich blízki všímali akékoľvek zmeny v tele, ako napríklad dýchavicu, či únavu počas fyzickej aktivity. Čím skôr sa tieto príznaky odhalia, tým rýchlejšie je možné stanoviť diagnózu. Včasná a presná diagnóza, a následná liečba, môžu minimalizovať príznaky a znížiť pravdepodobnosť nezvratného poškodenia pľúc.Niektoré z nich súIné súktorá postihuje až 200 000 pacientov v Európe. Priemerná dĺžka života po diagnostikovaní je tri až päť rokov, avšak včasná diagnostika a liečba môžu vyhliadky pacientov významne zlepšiť.Dôvod vzniku IPF síce nie je známy, aleu ľudí, ktorí majú na toto ochoreniea vždy treba na ne myslieť pri ich diagnostike a liečbe. Rovnako pacienti žijúci s týmito ochoreniami by mali poznať symptómy progresívnej pľúcnej fibrózy, aby o nich včas mohli povedať svojmu reumatológovi či pneumológovi.Skupina pacientov s autoimunitnými ochoreniami či ochoreniami spojivového tkaniva, u ktorých sa môže vyskytnúť progresívna pľúcna fibróza, je naozaj veľká a rozmanitá.Hovoríme, že pri pôvodnom ochorení sa vyvinie takzvanýPríznaky, ktoré postihujú 13 až 16 percent pacientov s touto chorobou, tak bude možné riešiť čo najskôr.U niektorých pacientov s pľúcnou fibrózou dochádza len k miernym dýchacím ťažkostiam, ktoré si všimnú až pri veľkej námahe. U iných sa ale rozvinie ťažšia dýchavica, ktorá ich obmedzuje pri každodenných činnostiach., napriek tomu informovanosť o intersticiálnych pľúcnych ochoreniach nie je dostatočná. Európska federácia pľúcnych fibróz (EU-IPFF) chce pretoa vyjadriť podporu pacientom v kampaniUpozorňujú na problémy, ktoré pacientom s PF spôsobuje pomalá diagnostika a nedostatočný prístup k liečbe, ktorá by zmiernila príznaky a zabránila nezvratnému poškodeniu pľúc.V roku 2016 vznikla na Slovensku pacientska organizácia Nádej pre pľúca – klub pacientov s pľúcnou fibrózou, ktorá ako prvá zastrešila pacientov s IPF. Ide o občianske združenie, ktoré rôznymi formami pomáha pacientom s idiopatickou pľúcnou fibrózou a ich príbuzným a podporuje ich v boji s ochorením a získavaní dôležitých a aktuálnych informácií.je zvyšovať informovanosť o idiopatickejpľúcnej fibróze, získavať a poskytovať najnovšie klinické a experimentálne informácie o liečbe, kontrole a prevencii tohto ochorenia. Združenie chce tiež poskytovať poradenstvo o tomto type ochorenia a podporovať vzájomnú komunikáciu medzi pacientmi a odborníkmi, ktorí pracujú v oblasti liečby idiopatickej pľúcnej fibrózy, ale aj presadzovať prijatie legislatívnych opatrení zabezpečujúcich optimálnu zdravotnú starostlivosť o pacientov s IPF. Napomáha tiež tomu, aby pacienti a ich rodiny rozumeli každej navrhovanej liečbe, vrátane možnosti účasti na klinických štúdiách, a aby si boli vedomí svojho práva na druhý názor.združenie Nádej pre pľúca spolupracuje s lekármi a inými odborníkmi alebo organizáciami zaoberajúcimi sa výskumom, diagnostikou a liečbou idiopatickej pľúcnej fibrózy, ako aj s verejnými činiteľmi, ktorých činnosť súvisí s cieľmi združenia.– klub pacientov s pľúcnou fibrózou sa môže stať pacient, ktorý je alebo bol liečený s diagnózou idiopatická pľúcna fibróza, ako aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem podieľať sa na napĺňaní cieľov združenia. O prijatí za člena rozhoduje Správna rada.Informačný servis