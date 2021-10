Už 15 výnimočných líp pripomína obete Covidu-19

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.10.2021 (Webnoviny.sk) - Do celoslovenského projektu Živých pietnych miest sa zapojili aj Nové Zámky.Už 15 líp na Slovensku symbolicky žije a dýcha za obete koronavírusu. Prinášajú útechu pozostalým a pripomínajú veľkosť tragédie, ktorú priniesla pandémia Covidu-19. V poradí pätnásta lipa bola slávnostne vysadená 26. októbra na cintoríne v Nových Zámkoch.Vysadilo ju občianske združenie Skutočné obete, ktoré iniciovalo veľký spomienkový projekt tvorby Živých pietnych miest v mestách a obciach po celom Slovensku."Lipy, ktoré vysádzame, pre pozostalých znamenajú viac než len útechu v bolesti. Predstavujú symbol toho, že ostatným na obetiach a ich blízkych záleží. Že im ich skúsenosť nie je ľahostajná. Vo verejnom priestore tak existuje niečo hmotné, čo bude navždy pripomínať to, ako nás všetkých pandémia hlboko zasiahla," povedala Lenka Straková z OZ Skutočné obete, ktoré združuje a podporuje pozostalých.Na pietnom akte sa zúčastnil primátor Nových Zámkov Otokar Klein. "Pandémia covidu pred takmer dvoma rokmi bez varovania narušila bežný život populácie a zaútočila na naše zdravie a nepriaznivo sa dotkla všetkých oblastí našich životov. Vystavila skúšku zdravotníctvu, ekonomike, ale aj medziľudským vzťahom. Dnes už takmer každý z nás sa stretol s prípadom ochorenia vo svojom okolí a bohužiaľ tisíce ľudí s odchodom svojho blízkeho rodinného príslušníka, priateľa či známeho, ktorý napriek všemožnej obetavosti zdravotníckeho personálu ochoreniu podľahol. Na Slovensku máme k dnešnému dňu takmer potvrdených 13 000 obetí. To je počet, ktorý predstavuje obyvateľov jedného mestečka, alebo niekoľkých dedín, ktoré akoby zmizli z mapy.Za každým z týchto ľudí ostal jeho životný príbeh, skutky, ktoré vykonal, ľudia, ktorí ho mali radi. Títo ľudia ostávajú v našich spomienkach a spomienku na nich bude predstavovať lipa, ktorú dnes sadíme na našom cintoríne. Pri tomto symbolickom akte im vzdávame hold a rovnako, prosím, vzdajme hold a vďaku všetkým zdravotníkom, pred ktorými opäť stojí obrovská výzva zvládnuť ďalšiu vlnu pandémie, ktorá sa v našej krajine a v našich nemocniciach začala. Prajme si spoločne, aby obetí covidu pribúdalo čo najmenej, aby obyvatelia počúvali odporúčania a nariadenia odborníkov ako chrániť svoje životy a zdravie a takisto životy a zdravie svojich rodín a okolia. Ďakujem občianskemu združeniu Skutočné obete za myšlienku a realizáciu celoslovenského projektu budovania unikátnych Živých pietnych miest na pamiatku obetí ochorenia Covid-19, vďaka ktorému si ich pamiatku budeme môcť pripomínať i v našom meste," uviedol primátor.Do výsadby lipy v Nových Zámkoch sa ako dobrovoľníci zapojili zamestnanci spoločnosti Zurich Insurance, ktorá aktivity OZ Skutočné obete podporila aj finančne.OZ Skutočné obete odštartovalo projekt Živé pietne miesta koncom júna, kedy začali oslovovať mestá, obce, župy i ďalšie subjekty na spoluprácu. Prvé lipy vysadili v Banskej Bystrici, v Žiline, Púchove, ďalej v Košiciach, Michalovciach, Zlatých Moravciach, obci Lúčka a Kamenica nad Cirochou a pokračujú v Senci, Čadci, Zvolene, Lučenci, Poltári, Prešove, Trenčíne a v ďalších mestách a obciach. Záujemcovia sa môžu naďalej nahlasovať cez www.skutocneobete.sk . Projekt bude pokračovať aj v budúcom roku.Členovia iniciatívy Skutočné obete vybrali na výsadbu lipu, ktorá patrí k najkrajším a najmajestátnejším stromom v našich zemepisných šírkach. Dorastá do výšky 30 metrov a dožíva sa stoviek rokov. Lipa má navyše liečivé vlastnosti a používa sa práve pri ochorení dýchacích ciest. Keďže COVID-19 zasiahol celé Slovensko, cieľom projektu je, aby mali obyvatelia v čo najväčšom počte miest a obcí dôstojné symbolické pietne miesto, pri ktorom sa môžu zastaviť a vzdať úctu obetiam či zorganizovať spomienkový obrad.Viac o projekte na www.skutocneobete.sk Informačný servis