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03. júla 2026
Nagelsmann končí na lavičke Nemecka. Federácia má jasného favorita, ktorý už dva roky netrénuje – FOTO
Nagelsmann sa zúčastnil trojhodinového stretnutia v sídle DFB vo Frankfurte, na ktorom mu údajne ponúkli odstupné vo výške sedem miliónov eur. Tréner Nemecka Julian Nagelsmann rezignoval po šokujúcom ...
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3.7.2026 (SITA.sk) - Nagelsmann sa zúčastnil trojhodinového stretnutia v sídle DFB vo Frankfurte, na ktorom mu údajne ponúkli odstupné vo výške sedem miliónov eur.
Tréner Nemecka Julian Nagelsmann rezignoval po šokujúcom vypadnutí národného tímu z majstrovstiev sveta vo futbale proti Paraguaju.
Zmluvu mal až do európskeho šampionátu v roku 2028. Prijal žiadosť Nemeckej futbalovej federácie (DFB) o odstúpenie, informovali tamojšie médiá.
Jeho odchod otvára dvere bývalému koučovi Liverpoolu Jürgenovi Kloppovi, ktorý je považovaný za preferovaného kandidáta federácie na prevzatie mužstva.
Aktuálne 59-ročný rodák zo Stuttgartu opustil "The Reds" v roku 2024 po mimoriadne úspešnom pôsobení, počas ktorého vyhral Ligu majstrov aj Premier League.
V súčasnosti je globálnym šéfom futbalu v Red Bulle, ale údajne má výkupnú klauzulu, ktorá by mu umožnila prevziať prácu v nemeckom národnom tíme.
V domovine je stále veľmi populárny a počas vysielania majstrovstiev sveta pôsobil ako komentátor v domácej televízii.
Nagelsmann sa zúčastnil trojhodinového stretnutia v sídle DFB vo Frankfurte, na ktorom mu údajne ponúkli odstupné vo výške sedem miliónov eur, čo je približne ročný plat, za odchod z funkcie.
Ak sa jeho odchod oficiálne potvrdí, 38-ročný Nagelsmann sa stane len druhým kormidelníkom v histórii Nemecka, ktorý bude prepustený po Hansim Flickovi v roku 2023.
Nemecko v Bostone prehralo v penaltovom rozstrele s Paraguajom po tom, čo sa zápas skončil 1:1. Bolo to prvýkrát, čo "nationalelf" prehralo v tejto hernej disciplíne.
Štvornásobní víťazi majstrovstiev sveta vypadli v skupinovej fáze na majstrovstvách sveta v Rusku v roku 2018 a v Katare pred štyrmi rokmi.
Vyraďovací zápas nevyhrali ani čisté konto si neudržali od finále v roku 2014, keď v Brazílii vyhrali 1:0 nad Argentínou.
Zdroj: SITA.sk - Nagelsmann končí na lavičke Nemecka. Federácia má jasného favorita, ktorý už dva roky netrénuje – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner Nemecka Julian Nagelsmann rezignoval po šokujúcom vypadnutí národného tímu z majstrovstiev sveta vo futbale proti Paraguaju.
Zmluvu mal až do európskeho šampionátu v roku 2028. Prijal žiadosť Nemeckej futbalovej federácie (DFB) o odstúpenie, informovali tamojšie médiá.
Jeho odchod otvára dvere bývalému koučovi Liverpoolu Jürgenovi Kloppovi, ktorý je považovaný za preferovaného kandidáta federácie na prevzatie mužstva.
Popularitu nestratil
Aktuálne 59-ročný rodák zo Stuttgartu opustil "The Reds" v roku 2024 po mimoriadne úspešnom pôsobení, počas ktorého vyhral Ligu majstrov aj Premier League.
V súčasnosti je globálnym šéfom futbalu v Red Bulle, ale údajne má výkupnú klauzulu, ktorá by mu umožnila prevziať prácu v nemeckom národnom tíme.
V domovine je stále veľmi populárny a počas vysielania majstrovstiev sveta pôsobil ako komentátor v domácej televízii.
Nagelsmann sa zúčastnil trojhodinového stretnutia v sídle DFB vo Frankfurte, na ktorom mu údajne ponúkli odstupné vo výške sedem miliónov eur, čo je približne ročný plat, za odchod z funkcie.
Ak sa jeho odchod oficiálne potvrdí, 38-ročný Nagelsmann sa stane len druhým kormidelníkom v histórii Nemecka, ktorý bude prepustený po Hansim Flickovi v roku 2023.
Nemecko v Bostone prehralo v penaltovom rozstrele s Paraguajom po tom, čo sa zápas skončil 1:1. Bolo to prvýkrát, čo "nationalelf" prehralo v tejto hernej disciplíne.
Štvornásobní víťazi majstrovstiev sveta vypadli v skupinovej fáze na majstrovstvách sveta v Rusku v roku 2018 a v Katare pred štyrmi rokmi.
Vyraďovací zápas nevyhrali ani čisté konto si neudržali od finále v roku 2014, keď v Brazílii vyhrali 1:0 nad Argentínou.
Zdroj: SITA.sk - Nagelsmann končí na lavičke Nemecka. Federácia má jasného favorita, ktorý už dva roky netrénuje – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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