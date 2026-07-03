|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 3.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Miloslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. júla 2026
Švajčiari pohodlne prešli cez Alžírsko, turnajom zatiaľ kráčajú bez prehry – VIDEO
Tagy: MS vo futbale 2026 Postup
Prvý gól vo Vancouveri strelil Breel Embolo po centri od mladíka Johana Manzambiho, ktorému tento svetový šampionát nesmierne chutí. Švajčiarsko postúpilo do osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale po ...
Zdieľať
3.7.2026 (SITA.sk) - Prvý gól vo Vancouveri strelil Breel Embolo po centri od mladíka Johana Manzambiho, ktorému tento svetový šampionát nesmierne chutí.
Švajčiarsko postúpilo do osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale po víťazstve 2:0 nad Alžírskom. Jeho súperom bude jeden z dvojice Kolumbia - Ghana.
Prvý gól vo Vancouveri strelil Breel Embolo po centri od mladíka Johana Manzambiho, ktorému tento svetový šampionát nesmierne chutí.
Len 20-ročný záložník Freiburgu má v štyroch zápasoch bilanciu tri góly a dve asistencie. V dvoch dueloch dokonca do stretnutia naskočil ako náhradník, no skvelými výkonmi si vypýtal miesto v základnej zostave.
Útočník Embolo sa presadil na MS druhý raz, svojim spoluhráčom aj dvakrát presne prihral. Dan Ndoye strelil druhý gól Helvétov len niekoľko sekúnd po začiatku druhého polčasu.
Slabý odkop zo šestnástky od Rafika Belghaliho zachytil a prestrelil cez dav hráčov na čele s brankárom Lucom Zidaneom, synom legendárneho Zinedinea.
Severoafričania sa pripojili k Pobrežiu Slonoviny, Demokratickej republike Kongo, Senegalu a Južnej Afrike ako tímy, ktoré vypadli už v prvom vyraďovacom kole. Postúpilo len Maroko.
V hre stále zostávajú Kapverdy, ktoré sa postavia silnej Argentíne, Egypt si zmeria sily s Austráliou a Ghana s Kolumbiou. Práve z posledného menovaného súboja vzíde súper Švajčiarska v osemfinále.
Zdroj: SITA.sk - Švajčiari pohodlne prešli cez Alžírsko, turnajom zatiaľ kráčajú bez prehry – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Švajčiarsko postúpilo do osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale po víťazstve 2:0 nad Alžírskom. Jeho súperom bude jeden z dvojice Kolumbia - Ghana.
Prvý gól vo Vancouveri strelil Breel Embolo po centri od mladíka Johana Manzambiho, ktorému tento svetový šampionát nesmierne chutí.
Len 20-ročný záložník Freiburgu má v štyroch zápasoch bilanciu tri góly a dve asistencie. V dvoch dueloch dokonca do stretnutia naskočil ako náhradník, no skvelými výkonmi si vypýtal miesto v základnej zostave.
Útočník Embolo sa presadil na MS druhý raz, svojim spoluhráčom aj dvakrát presne prihral. Dan Ndoye strelil druhý gól Helvétov len niekoľko sekúnd po začiatku druhého polčasu.
Slabý odkop zo šestnástky od Rafika Belghaliho zachytil a prestrelil cez dav hráčov na čele s brankárom Lucom Zidaneom, synom legendárneho Zinedinea.
Severoafričania sa pripojili k Pobrežiu Slonoviny, Demokratickej republike Kongo, Senegalu a Južnej Afrike ako tímy, ktoré vypadli už v prvom vyraďovacom kole. Postúpilo len Maroko.
V hre stále zostávajú Kapverdy, ktoré sa postavia silnej Argentíne, Egypt si zmeria sily s Austráliou a Ghana s Kolumbiou. Práve z posledného menovaného súboja vzíde súper Švajčiarska v osemfinále.
Zdroj: SITA.sk - Švajčiari pohodlne prešli cez Alžírsko, turnajom zatiaľ kráčajú bez prehry – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026 Postup
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Nagelsmann končí na lavičke Nemecka. Federácia má jasného favorita, ktorý už dva roky netrénuje – FOTO
Nagelsmann končí na lavičke Nemecka. Federácia má jasného favorita, ktorý už dva roky netrénuje – FOTO
<< predchádzajúci článok
VAR zabíja radosť z futbalu, hneval sa tréner Chorvátov. Modrič skončil v objatí s Ronaldom
VAR zabíja radosť z futbalu, hneval sa tréner Chorvátov. Modrič skončil v objatí s Ronaldom