Nagy a Podmaníková budú štartovať v Tokiu

Slovenské bazénové plávanie napokon bude mať svoje zastúpenie na olympijských hrách 2020. Ani jeden z reprezentantov síce nesplnil kvalifikačný A-limit, no Richard Nagy s Andreou Podmaníkovou budú v Tokiu štartovať vďaka pozvánke od Medzinárodnej plaveckej federácie (FINA).





Obaja slovenskí športovci sa predstavia v dvoch disciplínach. Podmaníková pri olympijskom debute bude štartovať na 100 a 200 m prsia. Nagy, ktorý sa zúčastnil aj na OH 2016 v Riu de Janeiro, absolvuje 400 m polohové preteky a 200 m motýlik. V Brazílii na polohovke vytvoril časom 4:13,87 nový národný rekord a obsadil konečné deviate miesto. Od postupu medzi elitnú osmičku ho vtedy delilo 33 stotín.Podmaníkovej, ktorá trénuje v USA, sa splnil sen. „Vo štvrtok podvečer som sa dozvedela jednu z najkrajších správ. Správu, ktorú stále spracovávam. Aj keď s odretými ušami a B-limitom som sa aj s Richardom Nagyom kvalifikovala na tohtoročné OH. Som hrdá a odhodlaná reprezentovať Slovensko v Tokiu. Chcela by som sa poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa podieľali na mojej ceste a tak aj prispeli k dosiahnutiu môjho sna. NC State Swimming and Diving, Pirana Sport Club Topoľčany, Jánovi Čerňanovi, Vladimírovi Železníkovi, Petrovi Kupcovi, Petrovi Bielikovi, Petrovi Kuračkovi, Steveovi Collinsovi, SMU Women's Swimming a Diving, Slovenskej plaveckej federácii i ďalším. Taktiež ďakujem všetkým, ktorí mi fandili a verili aj v nepriaznivých momentoch," uviedla Podmaníková pre oficiálnu webovú stránku Slovenskej plaveckej federácie (SPF).Nagy si v Riu pri premiére pod piatimi kruhmi vyskúšal aj súťaž v diaľkovom plávaní, na 10 km trati skončil dvadsiaty. „Som rád, že sa to opäť podarilo. Je škoda, že tentokrát to nebolo cez A limit a doteraz som na to potvrdenie čakal, ale vyšlo to, teším sa a hurá do poslednej fazy tréningu," uviedol prostredníctvom sociálnej siete.Radosť zo zisku dvoch olympijských miesteniek neskrýval ani prezident SPF Ivan Šulek. „S veľkým potešením som prijal správu od FINA v nočných hodinách, že účasť na OH v Tokiu má potvrdenú aj jeden muž a jedna žena zo Slovenska. Andrea Podmaniková a Richard Nagy sa najviac priblížili k A-limitu. Veľmi by som si želal, ak by FINA posunula do Tokia ešte aspoň dvoch plavcov so splneným limitom, nie je to však v našich rukách."