Lionel Messi je po 16 rokoch voľným hráčom. Podarí sa Barcelone podpísať s ním nový kontrakt?

Obrovská rana pre financie Barcelony

Niektorí hráči budú musieť odísť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.7.2021 (Webnoviny.sk) - Zlá finančná situácia a dlhodobá kritika Lionela Messiho na fungovanie klubu príliš nenasvedčujú tomu, že argentínsky útočný klenot FC Barcelona podpíše s Kataláncami ešte jednu zmluvu.Tridsaťštyriročný Messi prestal byť prvým júlovým dňom hráčom FC Barcelona, čo sa stalo presne 16 rokov po podpise jeho prvej profesionálnej zmluvy s týmto velikánom španielskeho aj európskeho futbalu.Politik, právnik a futbalový funkcionár Joan Laporta sa riadi heslom, že nikdy sa netreba vzdávať vopred a rovnaké to je aj s pokračovaním Messiho na Camp Nou. Laporta sa stal prvýkrát prezidentom FCB v čase, keď klub podpísal tínedžera Messiho. V marci tohto roku sa na prezidentskú stoličku vrátil a napriek vyššie spomenutým faktom stále verí, že udrží Messiho."Chceme, aby zostal a Leo tiež chce zostať. Takže navonok je všetko v poriadku. Stále sa však musíme zaoberať otázkou prísneho protokolu finančnej fair-play. Sme v procese hľadania najlepšieho riešenia pre obe strany," povedal Laporta v rozhovore pre rádio Onda Cero.Financie Barcelony utrpeli v minulej sezóne obrovskú ranu, keď sa na pochybné hospodárenie predchádzajúceho vedenia ešte nabalili straty z obdobia bez diváckej kulisy spôsobeného pandémiou koronavírusu. Po návrate k moci Laporta zdedil klub zaťažený dlhom 1,2 miliardy eur a masívnymi kontraktmi viacerých hráčov, ktoré bývalý prezident klubu Josep Bartomeu odsúhlasil bez toho, aby sa díval do vzdialenejšej budúcnosti. Predchádzajúca Messiho zmluva z roku 2017 mu priniesla za sezónu astronomických 138 miliónov eur a je zjavné, že prípadné pokračovanie sa bude odohrávať v rádovo oveľa nižších číslach. Laporta nedávno zopakoval, že finančná situácia Kataláncov je v realite ešte horšia ako očakával."Na mzdy hráčov a klubového personálu plus ďalšie platby sa vynakladá spolu až 650 miliónov eur," skonštatoval staronový prezident FCB.Zatiaľ čo Messi je stále najlepší strelec aj najväčšia osobnosť tímu nielen z historického pohľadu, niektorí ďalší hráči s vysokými platmi neprinášali klubu osoh zodpovedajúci ich príjmom. Aj preto Laporta v tejto súvislosti vyhlásil: "Platy hráčov v Barcelone nie sú porovnateľné s inými klubmi, preto niektorí z týchto hráčov budú musieť odísť."Španielska liga znížila platový strop pre Barcelonu zo 671 miliónov eur v sezóne 2019/2020 na 383 miliónov eur v uplynulom ročníku. Očakáva sa, že nový platový strop bude oznámený v najbližších týždňoch. Platový strop je úmerný 70-percentám klubových príjmov.