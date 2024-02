Náhla smrť opozičného politika Navaľného vyžaduje vyšetrenie. Moralisti by však mali podľa premiéra Fica mlčať

17.2.2024 (SITA.sk) - Náhla smrť ruského opozičného politika Alexeja Navaľnyja vo výkone trestu vyžaduje riadne vyšetrenie a vyvodenie zodpovednosti za prípadné zlyhania, alebo úmyselné konania spojené s týmto úmrtím.Uviedol to predseda vlády Smer-SD ) na sociálnej sieti. Zdôraznil, že smrť politika alebo politicky obvineného vo väzení vždy vyvoláva obrovské pochybnosti.„Všetkým slovenským moralistom odkazujem, že predtým, ako sa akokoľvek vyjadria k tejto smutnej udalosti v Rusku, mali by si spomenúť, či rovnako moralizovali pri podivnej smrti generála Lučanského a smrti advokáta Krivočenka , ktorý sa vo výkone väzby v SR doslova udusil na covid, a ktorého práva na poskytnutie zdravotnej starostlivosti boli hrubo porušené,“ napísal Fico. Premiér je presvedčený, že ak títo kritici mlčali vtedy, mali by mlčať aj teraz.